Brabant onderaan culturele ladder, alleen Flevoland scoort slechter

EINHOVEN/LEEUWARDEN - Den Bosch op 12, Oss op 20, Eindhoven op 22. Met deze noteringen moeten we het als Brabant doen als het gaat om de culturele ranglijst van de vijftig grootste gemeenten van Nederland. Amsterdam prijkt op één. De hoofdstad van Nederland wordt gevolgd door provinciehoofdsteden Maastricht en Leeuwarden.

Breda (28), Bergen op Zoom (30), Tilburg (31), Helmond (37) en Roosendaal (43) completeren de lijst qua Brabanste steden. Als je de provincies vergelijkt dan bungelen we als Brabant cultureel gezien zelfs bijna onderaan.

Alleen Flevoland scoort in de provinciale rangorde nog slechter. In deze ranglijst scoort Groningen het best. Gevolgd door Zeeland en Noord-Holland.

De ranglijst is te vinden in de nieuwe 'Atlas voor Gemeenten', die woensdagmiddag in Leeuwarden wordt gepresenteerd. Bij het opstellen van de cultuurindex van gemeenten en provincies is gekeken naar de omvang en variatie in het culturele aanbod. Dit aan de hand van twintig indicatoren op de gebieden podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.

'Eindhoven kan niet verbaasd zijn'

Onderzoeker Roderik Ponds legt uit dat dit aanbod vervolgens is gedeeld door het aantal inwoners van een stad of provincie. Dat kan volgens hem een verklaring zijn voor het feit dat Brabant, een provincie met veel inwoners, relatief gezien laag scoort. “In absolute zin telt Brabant bijvoorbeeld meer theaters dan andere provincies. Je verwacht dan relatief gezien ook meer. Maar dat is dus niet het geval.”

De uitslag kan een stad als Eindhoven volgens Ponds niet verbazen. “Ze geeft zelf al jaren aan dat het voorzieningenniveau op cultureel gebied achterblijft bij andere grote steden, met name in de randstad. Dat wordt nu in ons onderzoek bevestigd.”

In de categorie 'podiumkunsten' valt bijvoorbeeld het aantal theaters, maar bijvoorbeeld ook festivals. Terwijl de categorie 'erfgoed' architectuur, maar ook de aanwezigheid van een historische binnenstad behelst. Aspecten die volgens Ponds bij het opstellen van de ranglijst niet allemaal even zwaar tellen. Zo weegt bijvoorbeeld het hebben van een historische binnenstad wat zwaarder dan de aanwezigheid van een architectonisch hoogstandje in een stad.

"Dat eerste vinden de meeste bezoekers vaak toch interessanter", verklaart Ponds.