Schippers staken voor meer loon en nemen iedereen gratis mee: 'Het roer moet om'

LITH - Iedereen kan woensdag gratis met de veerboot over de Maas. De 24 schippers van de Maasveren tussen Gelderland en Brabant voeren actie voor meer loon en een betere cao. Komende vrijdag wordt buiten de spits helemaal niet gevaren. "Het is nu echt klaar. Dit doet pijn."

De schippers eisen 2,5 procent meer loon. Ook willen ze afspraken maken over hun pensioen. Op de vijf veerboten hoeven klanten niet te betalen en ook worden strippenkaarten niet gestempeld. "De boosheid is groot. Al acht jaar hebben deze schippers hetzelfde loon. Ze lopen op een houtje te bijten", vertelt Cees Bos, bestuurder bij FNV Havens. "Het roer moet echt om."



Pijn

"Wij staan altijd klaar voor de baas. Al belt hij midden in de nacht." Met uiterste voorzichtigheid, meert Peer Witzel aan. "De liefde komt blijkbaar maar van één kant. Dit doet echt pijn."



Volgens hem wordt het werk ondergewaardeerd, ook financieel. "Het is mentaal een zware baan. Je moet altijd goed opletten en je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen."

Gratis

De klanten zijn blij met de acties. "Normaal kost het een tientje om met deze grote tractor over te gaan. Nu is het lekker gratis", lacht een boer. "Ik vind het heel fijn dat ze gewoon varen."



De schippers denken dat Stichting de Maasveren genoeg geld heeft voor een loonsverhoging, omdat het goed gaat met het bedrijf. "We hebben meer klanten en meer omzet", weet Witzel.

'Geef nooit op'

Komende vrijdag leggen ze tussen negen uur 's ochtends en vijf uur 's avonds het werk neer. Bewust buiten de spits, om klanten te ontzien. Bos: "FNV Havens geeft nooit op. Deze jongens ook niet!"

Stichting de Maasveren was niet bereikbaar voor commentaar.