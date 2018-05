Geldrop is veiliger én een natuurgebied rijker door stuw Kleine Dommel

GELDROP - Het is zo’n 440 voetbalvelden groot en er kan anderhalf miljoen kuub water in worden opgevangen. De grootste waterberging in het Dommelgebied, tussen Geldrop en Heeze, wordt vandaag geopend. Daarmee is deze regio een beetje veiliger geworden wat betreft wateroverlast én is het ook meteen een natuurgebied rijker.

Het beekdal van de Kleine Dommel is binnen een jaar aangepast met onder meer aangelegde dijken, afgravingen en een waterstuw. Ten zuiden van de snelweg A67 is het waterbergingsgebied ontwikkeld dat ingezet kan worden in tijden van hoog water, zodat met name de inwoners van Geldrop droge voeten houden.

Bijzondere planten en vissen

Ook is er gewerkt aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving door in het beekdal de natuur verder te ontwikkelen. De beek is versmald en slingert weer op de natuurlijke wijze. Hierdoor stroomt het water sneller en krijgen bijzondere planten en vissen meer de kans zich hier te ontwikkelen.

11 miljoen euro

Het 11 miljoen euro kostende project is er op initiatief van waterschap De Dommel gekomen. Volgens Lex Huijbers, lid van het dagelijks bestuur, is het de investering volledig waard.

“Een paar jaar geleden hebben we nog problemen gehad in Geldrop. Dat moet hiermee voorkomen worden. Als er te veel water is waardoor het in Geldrop problemen dreigt te geven, dan kunnen we de stuw optrekken en tot anderhalf miljoen kuub water tegenhouden.”

Veiliger én mooier

Door de aanpassingen krijgt ook de natuur een nieuwe impuls. “Dat dit gebied veiliger is geworden was de hoofdzaak, maar dat we daardoor konden meenemen dat dit gebied ook mooier is geworden is helemaal prachtig.”

Opening met excursies

De officiële opening is woensdagmiddag drie uur. Aansluitend zijn er tal van excursies naar de stuw en door het natuurgebied. De stuw is te bereiken via de carpoolplaats op De Zegge in Geldrop.