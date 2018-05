Theater aan de Parade gaat ruim 60 miljoen euro kosten

DEN BOSCH - Het nieuwe Theater aan de Parade gaat 60,3 miljoen euro kosten. Dat maakte wethouder Huib van Olden woensdagmorgen bekend op het gemeentehuis van Den Bosch. Die prijs is gebaseerd op het prijspeil van 2023 en met aftrek van asbestsanering en voorbereidingskosten.

In het huidige plan is plek voor een grote zaal met 900 tot 1000 zitplaatsen. Op de tweede verdieping komt de tweede zaal. Die zaal heeft 450 tot 500 zitplaatsen op een uitschuifbare tribune of 1000 staanplaatsen. Het voorontwerp moet in maart volgend jaar klaar zijn. Daarna kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt waarschijnlijk gestart met de sloop van het huidige theater. De oplevering van het nieuwe theater staat begin 2023 op de planning.



Gedoe over kosten

Over de kosten voor het nieuwe theater was het nodige te doen. In april vorig jaar werd bekend dat de kosten 21 miljoen hoger uitvielen dan oorspronkelijk was gepland. Het totaalbedrag kwam uit op 71 miljoen euro, veel meer dan de 50 miljoen euro die het college van Den Bosch voor ogen had.

Een maand later werd de komst van een nieuw Theater aan de Parade aangekondigd. Kostenplaatje: 57 miljoen euro. Het theater moet gebouwd worden op de kelder van het bestaande gebouw. In dat plan was geen plek voor een tweede zaal. De raad besloot vorige zomer echter unaniem dat er toch een tweede zaal in het theater moet komen.

Een nieuw onderzoek wees in maart van dit jaar uit dat een nieuw Theater aan de Parade mogelijk is voor 55 miljoen euro. Het definitieve bedrag valt dus hoger uit.