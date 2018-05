Windmolens kunnen radar vliegbasis Woensdrecht verstoren, plan Halsteren aangepast

De windmolens in Halsteren moeten ander worden neergezet (archieffoto)

BERGEN OP ZOOM - Het Ministerie van Defensie heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van windmolens in de Auvergnepolder bij Halsteren. De windmolens staan volgens het plan van de gemeente Bergen op Zoom te dicht bij elkaar en verstoord daardoor de radar van Vliegbasis Woensdrecht.

Een radar die achter een windmolenpark is gebouwd kan vliegtuigen in de lucht slechter waarnemen. Om de veiligheid van het vliegverkeer te waarborgen moeten windenergieprojecten, zoals in Halsteren worden getoetst.

Alternatief

De gemeente gaat nu onderzoeken of de windmolens verder uit elkaar gezet kunnen worden. Mogelijk zorgt een alternatieve opstelling weer voor nieuwe problemen. Bewoners van de polder vrezen namelijk voor overlast als een molen dichtbij hun huis komt te staan.

In de polder ten westen van Halsteren wil de gemeente vier windmolens van 230 meter hoog bouwen. De nieuwe turbines komen in de plaats voor acht kleinere windmolens die nu bij de Prinsesseplaat staan. Ze moeten vanaf 2020 elektriciteit opwekken voor 18000 huishoudens.