Blinde, dove, suïcidale poes moet automobilisten voorzichtiger laten rijden

SCHIJNDEL - Het is een irritatie van veel mensen. Auto's die te hard rijden door de straat waar jij woont. Zeker als er huisdieren gevaar lopen, is dat natuurlijk niet fijn. In Schijndel proberen ze daar op ludieke wijze een einde aan te maken.

Met dit bord proberen ze er daar voor te zorgen dat automobilisten het gaspedaal wat minder diep intrappen.

Of de poes daadwerkelijk blind, doof en suïcidaal is, is vooralsnog niet bekend. Volgens een buurtbewoner zijn er op dit moment geen katten meer in de buurt.