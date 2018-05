Japanse duizendknoop laat zich niet zomaar uit de tuin schoffelen

BREDA - De gemeente Woensdrecht waarschuwde onlangs haar inwoners onder meer voor de Japanse duizendknoop. En dat is niet voor niets. Voor de exotische woekerplant is namelijk niets veilig: stoepen, funderingen en zelfs asfalt moeten het ontgelden.

Vanaf juli tot en met september steekt de plant zijn kop weer op. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in menig achtertuin.

Beheersbaar

Ook in en om Breda groeit de Japanse duizendknoop flink, zegt een woordvoerder van de gemeente . “We proberen elke locatie waar de plant groeit in beeld te krijgen en te houden. Vaak is dat in de buitengebieden. De plant heeft nog niet tot grote problemen of schades geleid, het is nog beheersbaar. Maar de plant staat niet als sierplant in onze perken.”

Breda heeft ervoor gekozen om een slijtageslag aan te gaan met de plant. “We gaan ook dit jaar frequent maaien, daarmee we proberen we de plant uit te putten en daardoor de groei te beperken. Dat heeft in het verleden ook gewerkt.” Breda gebruikt geen gif bij de bestrijding: “In hardnekkige gevallen kunnen we ook heet water inzetten.” Bij het waterschap Brabantse Delta zijn geen schades bekend als gevolg van de plant. "Als het niet hoeft, maaien we niet, want dan wordt plant ondergronds juist groter", zegt een woordvoerder. Verder heeft hij dat bij grotere plekken de maaimachines goed schoon worden gemaakt. "Om verspreiding te voorkomen."

Bestrijding

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is een lastig karwei, weet een medewerker van tuincentrum Groenrijk in Breda. “Wij adviseren om eerst goed te bemesten zodat de plant gaat groeien. Vervolgens kun je met een onkruidbestrijdingsmiddel aan de slag. Op die manier komt het dieper in het plantgestel. Hij gaat niet gelijk weg, maar je kunt hem wel onderdrukken in de groei. Verder kun je de plant ook verbranden, maar dan kom je niet tot aan de wortel. Ook de plant worden afgedekt met plastic om de plant te laten stikken, maar dan moet je hem el lang laten liggen.”

Dit moet je weten over de Japanse duizendknoop:

Wat is de Japanse duizendknoop?

De plant is een zogeheten invasieve exoot. De plant heeft een sterke groeikracht, de wortels en stengels kunnen flinke schade veroorzaken. De duizendknoop komt sinds het beging van de negentiende eeuw in ons land voor.”

Hoe herken je een Japanse duizendknoop?

De duizendknoop groeit in de periode van juli tot en met september. De plant heeft groene bladeren en holle stengels die groen zijn met rode vlekken. De plant kan 2 tot 3 meter hoog worden.

Hoe schadelijk is de plant?

De plant is krachtig en veroorzaakt schade aan onder meer gebouwen en leidingen. Oevers en taluds worden er bijvoorbeeld instabiel van.

Hoe bestrijd ik een duizendknoop?

In de tuin kan de plant worden verzwakt door de stengels meerdere keren af te knippen en uitlopers te verwijderen. Gooi de wortels bij het restafval. Hardnekkig? Gooi dan heet water over de plant. Dat wil ook weleens helpen.