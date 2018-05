Hoe het nu gaat met Ronald en Inge die op zoek gingen naar goed onderwijs in Scandinavië

ØRSTA - Ze zijn ruim drie maanden onderweg. Ronald Heidanus, Inge van de Goor en hun drie kinderen Feie, Jonah en Leiah. Ze reizen met een camper door Denemarken, Zweden en Noorwegen op zoek naar de essentie van onderwijs en opvoeding.

Tijdens de reis bezoeken de Tilburgers verschillende scholen, waar ze een tijdje meelopen in de klas. Inmiddels hebben ze elf scholen en drie landen bezocht. "We hebben in deze drie maanden heel veel gezien, ervaren en met mensen gesproken over onderwijs", vertelt Inge. "Er zijn al een hele hoop opvallende dingen naar voren gekomen. De leerlingen zitten in kleine groepen en in grote lokalen."



Het is in Noorwegen ook heel belangrijk dat de leerlingen buiten komen. De overheid heeft het zelfs verplicht: kinderen moeten minimaal 15 dagen buiten zijn volgens Inge. "Ze hebben daardoor veel ruimte om zichzelf te ontwikkelen."

Nederlands onderwijs

Dat is een grote verschil met het Nederlandse onderwijs. En dat is niet het enige. In Noorwegen hebben ze een andere systeem bij middelbare scholen. "Ik was in gesprek met een leerling van 16 jaar over het onderwijssysteem in Nederland. We hebben in Denemarken, Zweden en Noorwegen gezien dat leerlingen van allerlei niveau's bij elkaar in de klas zitten. Ik vertelde dat in Nederland de leerlingen verdeeld worden over vmbo, havo en vwo. Daar werd met verbazing naar geluisterd door de leerling en hij vond het ook oneerlijk", vertelt Inge.



Alles wat ze tijdens hun reis hebben ervaren, gaan ze proberen in hun eigen onderwijs toe te passen. Het gezin komt in augustus terug naar Nederland. "Dat gaan we op ons gemak kijken hoe we dat gaan doen."