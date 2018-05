Harrie overleed bij bizar ongeluk in Luyksgestel, dronken bestuurder krijgt 2,5 jaar celstraf

DEN BOSCH - De dronken man die vorig jaar een huis in Luyksgestel binnen reed met zijn auto, moet 2,5 jaar de gevangenis in. Hij mag vier jaar lang niet rijden. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag.

Harrie van der Heijden, de bewoner van het huis, kwam hierbij om het leven. Hij lag te slapen toen de 27-jarige man uit Letland zijn auto door de muur van het huis boorde.

De man had 3,5 keer meer gedronken dan toegestaan. Hij reed meer dan vijftig kilometer per uur te hard en lette daarnaast niet goed op omdat hij te veel met zijn bijrijder kletste. Het bizarre ongeval gebeurde op 17 september 2017.

Bekend gezicht

Van der Heijden was een bekend gezicht in Luyksgestel. Hij was onder meer erelid van voetbalvereniging De Raven, waarvoor hij diverse functies bekleedde. Zo was hij jeugdvoorzitter, veldconsul en organiseerde hij kaartavonden. Op de club werd met grote verslagenheid gereageerd op zijn overlijden.

Justitie eiste twee weken geleden vier jaar celstraf en een rijontzegging van vijf jaar.