Politie vindt grote partij synthetische drugs in auto, man uit Oosterhout (21) vast

TILBURG - De politie heeft dinsdagmiddag tijdens een routinecontrole in Tilburg ongeveer elf kilo synthetische drugs in een auto gevonden. De bestuurder, een 21-jarige man uit Oosterhout, sloeg op de vlucht maar werd na een achtervolging aangehouden.

Een agent in burger surveilleerde dinsdagmiddag over de Pijlijserstraat. Hij zag een auto stilstaan waarvan de eigenaar nog een gevangenisstraf van 75 dagen open had staan. Collega's van de agent werden opgeroepen om de auto te controleren. Het voertuig werd uiteindelijk op de Burgemeester van de Mortelplein aan de kant gezet. De bestuurder sloeg op de vlucht.

MDA

De Oosterhouter werd na een achtervolging in de Johannes van Zantenstraat aangehouden. Hij bleek niet de eigenaar van de auto te zijn. In de wagen vond de politie enkele duizenden XTC-pillen, enkele kilo’s MDA-kristallen en amfetaminepasta. De spullen zijn in beslag genomen. De verdachte is in de cel gezet. De recherche stelt een onderzoek in naar de herkomst van de drugs.