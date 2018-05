Kater Ferry werd beschoten, maar overleeft het: 'Hier worden we zó boos om'

VEGHEL - Het zag er bepaald niet fraai uit toen de kat Ferry met de dierenambulance werd binnengebracht. Zijn linkeroog was zo geïrriteerd dat het dierenasiel Hokazo in Uden het zelfs omschrijft als een 'bloedbad'. De kat werd meteen doorgestuurd naar dierenarts. Daar bleek dat er een kogel in zijn oog zat, tot verbijstering van het dierenasiel. "Hier worden we zó verdrietig van en boos om."

Wie de eigenaar van de kat is, is niet bekend. Het diertje kwam een tijd geleden aanlopen bij een echtpaar in Veghel dat hem vervolgens te eten gaf. Maar omdat zijn linkeroog met de dag achteruit ging, schakelde het paar het dierenasiel in. Toen de kat via de dierenambulance in het asiel belandde, zagen ze hoe slecht hij eraan toe was. "We hebben hem meteen naar de dierenarts gebracht", vertelt Kimberly Hurkens van Hokazo.

Oog verwijderd

Tijdens de operatie bleek dat het oog niet meer te redden was. Het moest worden verwijderd. "De dierenarts zag in de oogkas een heel kleine kogel zitten", zegt Kimberly. De kogel is is maar een paar millimeter groot, maar genoeg om flink was schade aan te richten. "De kat heeft echt geluk gehad dat de kogel in de oogkas is blijven zitten en niet dieper in de schedel terecht is gekomen."

Met een kat die in december werd binnengebracht, liep het minder goed af. Ook die bleek beschoten te zijn. De kogel zat alleen dieper in de schedel. "De dierenarts heeft een heel complexe operatie uitgevoerd en het dier leek het te overleven. Maar toen die ontwaakte, bleek de schade veel groter te zijn. Het had geen dierwaardig leven meer. We hebben hem in moeten laten slapen."

Pleeggezin

Met Ferry, die op zo'n anderhalf jaar oud wordt geschat, gaat het intussen steeds beter. De kat is ondergebracht bij een pleeggezin. Over enkele dagen mogen de hechtingen eruit en dan komt hij op de website te staan voor adoptie. "Ferry doet het hartstikke goed. Het is zo'n lieve kater. We hopen dat hij goed terecht komt."