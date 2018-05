Jongen bedreigd na tonen foute foto in opsporingsbericht politie: 'Hij durft niet meer over straat'

TILBURG - Het was de schrik van zijn leven. De neef van Haci Korkoca kwam vol in beeld bij het opsporingsprogramma van de politie Bureau Brabant. De Tilburgse jongen werd met spoed gezocht door de politie en heel Nederland werd verzocht naar hem uit te kijken. Zijn neef: "Hij is afgeschilderd als een beul, iemand die een 73-jarige man zwaar zou hebben mishandeld. Een dag later blijkt dat de politie de verkeerde beelden heeft uitgezonden. Hij durft niet meer over straat.”

‘Een foutje maken is menselijk, ook bij de politie’, is een reactie op het artikel van Omroep Brabant over de fout die de politie maandagavond maakte. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werd een foto van een Tilburgse jongen in beeld gebracht. Daarbij werd door de politie gezegd dat hij verdacht wordt van het zwaar mishandelen van een 73-jarige man. Hij zou de man onder meer een schedelbasisfractuur hebben toegebracht.

De cruciale foto waarbij de jongen duidelijk en herkenbaar te zien is, lijkt uitgezonden te zijn na een lang onderzoek. Want: de mishandeling vond in augustus 2017 plaats. Maar zo zorgvuldig blijkt het onderzoek niet te zijn. In augustus 2017 was de jongen op de foto namelijk niet eens in Nederland. Hij was met de hele familie in het buitenland. Simpel te bewijzen. Maar de gevolgen voor dit ‘foutje’ zijn enorm, zo legt de familie aan Omroep Brabant uit.

'De hele familie was doorgedraaid'

"We schrokken heel erg toen we de beelden zagen", vertelt Haci Korkoca woensdagmiddag. "De hele familie was even helemaal doorgedraaid. We wisten niet wat we moesten doen. Niemand wil dat je zoon of neef zo in het nieuws komt."

Maar na heel even denken, wist de familie direct dat de politie fout zat. "We waren toen, in augustus van vorig jaar, helemaal niet in Nederland maar met de hele familie op vakantie in Turkije. Dat had de politie gewoon kunnen checken bij ons."

Foto geruime tijd in beeld

De politie deed geen oproep aan de Tilburger om zich te melden, ze deden een directe oproep aan alle kijkers. 'Deze jongen wordt nu gezocht in verband met de zware mishandeling van de 73-jarige man', zei een politiewoordvoerder in de uitzending terwijl de foto van de Tilburger geruime tijd in beeld staat.

De beelden die later online verschijnen, worden door honderden mensen gedeeld. Korkoca: "De meeste mensen kennen ons hier in Tilburg wel. Dat is het moeilijke: iedereen kijkt je nu raar aan. Dat doet je echt pijn in het hart."

'Je moet hem door zijn kop schieten'

En dat niet alleen. De Tilburger kreeg heel wat dreigementen over zich heen. "Dat is niet normaal. We hoorden: 'Je moet hem zelf van de trap gooien', 'Hij moet terug naar zijn eigen land' en 'Je moet hem door zijn kop schieten'. Door deze reacties durft hij nu niet meer over straat. Hij is bang om buiten te fietsen of met vrienden af te spreken. En morgen moet hij naar school, dat vindt hij ook moeilijk. Iedereen heeft de beelden gezien dat hij het zou hebben gedaan. Maar de rectificatie is maar een paar keer gedeeld. De politie heeft ons geadviseerd om de brief van hun, waarin staat dat hij het niet heeft gedaan, maar mee te nemen."

'Abusievelijk zijn twee foto's verwisseld en is de verkeerde foto bij Bureau Brabant getoond’, zo staat in de officiële verklaring van de politie. De politie heeft daarnaast hun oprechte excuses aangeboden aan de familie. Korkoca: "Wij vinden ook dat iedereen een fout kan maken, maar zo'n fout: dat kan en mag echt niet gebeuren."

Juridische stappen

De familie heeft inmiddels een advocaat in de hand genomen en zal zo snel mogelijk uitzoeken welke juridische stappen ze kunnen en gaan zetten.