'Heerenveen zou een goede club voor Vincent Janssen zijn'

OSS - Het is alweer bijna een jaar geleden dat Ossenaar Vincent Janssen in actie kwam voor het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman is sinds zijn aanstelling begonnen met veel veranderingen in de selectie, maar Vincent Janssen behoorde nog geen enkele keer tot het keurkorps van Koeman. "Het is logisch dat de bondscoach hem niet heeft geselecteerd."

Janssen speelde zijn laatste wedstrijd voor Oranje op 10 oktober 2017, tijdens de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Zweden. Hij werd toen in de rust naar de kant gehaald door de toenmalige bondscoach Danny Blind. Sjoerd Mossou, Oranje-volger van het AD, vindt het logisch dat Janssen niet is opgeroepen voor Oranje. "Hij heeft niet veel gespeeld bij Fenerbahce. Dit zou een signaal van Koeman kunnen zijn naar Janssen toe. Hij moet nu een belangrijke keuze maken. Ga je voor speeltijd, of neem je weer een gok?"

Tekst gaat verder onder de afbeelding.





Blessures

De 23-jarige Janssen speelde dit seizoen zestien wedstrijden in de Turkse competitie. Daarin was hij goed voor vier goals en evenzoveel assists. "Hij heeft dit seizoen wat last gehad van blessures”, zegt voetbalkenner Aad de Mos. "Hij heeft dus ook niet elke wedstrijd 90 minuten op het veld gestaan." Volgens De Mos is het duidelijk dat Janssen komend seizoen moet gaan spelen. "Als hij bij Tottenham niet de garantie krijgt dat hij veel kan gaan spelen, dan zal hij toch moeten uitkijken naar een andere club."

Vincent Janssen maakte midden april zijn rentree bij Fenerbahce, nadat hij veertien wedstrijden niet gespeeld had wegens blessureleed. Tekst gaat verder onder de Instagram-post.





Bij AZ was Janssen in één seizoen in de eredivisie goed voor 27 goals, waarmee hij topscorer van de competitie werd. Hij ging voor een recordbedrag van twintig miljoen euro naar Tottenham Hotspur, maar daar kon de in Oss geboren spits niet overtuigen. Hij werd na één seizoen verhuurd aan Fenerbahce, waar hij niet vaak in actie kwam. Nu is de vraag: wat moet Janssen nu doen?

Welke club?

"Hij zou een stap terug moeten doen naar de Nederlandse top. Bij Feyenoord of PSV een jaar alles spelen, en dan kijken of je de stap omhoog weer kunt zetten", stelt Mossou voor. De Mos is het daar niet mee eens. "Bij bij een subtopper in Nederland kan hij zijn carrière weer nieuw leven in blazen. Bij PSV en Feyenoord lopen nu nog Luuk de Jong en Nicolai Jörgensen rond, daar komt hij niet tussen. Heerenveen zou bijvoorbeeld wél een goede club zijn voor hem."

Mossou heeft het idee dat als Janssen meer speelminuten maakt, hij weer van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal. "Het zou een heel bruikbare speler kunnen zijn. Hij moet veel gaan spelen, en dan kan hij in de toekomst misschien een goed spitsenduo vormen met Memphis Depay."

Ook Aad de Mos denkt dat Oranje nog lang niet een gesloten boek is voor de spits. "Het is een jongen met karakter, die nooit opgeeft. Als hij komend seizoen blessurevrij blijft en weer begint te scoren, dan komt hij vanzelf weer in de picture."