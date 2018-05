Burgemeester legt jonge asielzoekers gebiedsverbod op na diefstallen in het dorp

OISTERWIJK - Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk heeft zeven minderjarige bewoners van het lokale azc een gebiedsverbod opgelegd. Dat maakte de gemeente woensdag bekend. Aanleiding is een reeks diefstallen in het dorp waarvoor de politie eerder vier jonge asielzoekers had opgepakt.

De burgemeester kwam tot zijn besluit na overleg met Janet Helder van de Raad van Bestuur van het COA. De twee bestuurders spraken elkaar dinsdagochtend op het azc in Oisterwijk.

Straffen

Het COA zal de betreffende bewoners ook extra sancties opleggen. Het gaat daarbij om een straf en financiële maatregelen. De minderjarige asielzoekers worden ook strafrechtelijk vervolgd.

Op verzoek van burgemeester Hans Janssen dringt de Raad van Bestuur van het COA bij staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid aan om extra actie te ondernemen om de overlast van deze groep jongeren te beperken.