'Ik ben anti-Ajax', zei Kika van Es, die een jaar later naar Ajax vertrekt

AMSTERDAM - Oranjeleeuwin Kika van Es speelt komend seizoen haar wedstrijden voor Ajax. De Europees kampioen komt over van FC Twente. De stap kan enigszins opvallend genoemd worden, door de ‘Ik ben echt wel anti-Ajax’-uitspraak van Van Es vorig jaar.

Ajax was misschien wel de laatste club waar supporters Van Es zouden zien spelen. “Mensen verwachten het niet, maar sportief gezien is het een logische stap”, zegt Van Es. De verdedigster sprak zich vorig jaar in gesprek met de NOS duidelijk uit. ‘Ik ben echt wel anti-Ajax. Amsterdam is sowieso niks voor mij, ik voel me er niet veilig’, zei ze toen onder meer.

“Verstand komt met de jaren zeggen ze”, is de reactie van Van Es nu op de pikante uitspraak. “Zoiets kan gebeuren, terwijl het eigenlijk niet mag gebeuren. Op dat moment was Ajax was in die tijd onze belangrijkste tegenstander, dan zeg je wel eens iets in de hitte van de strijd.” Volgens de 26-jarige voetbalster zette de uitspraak echter geen kwaad bloed bij Ajax. “Ik ken de trainer goed, en we dollen wel vaker met elkaar over wat nou de beste club van Nederland is. Het was absoluut geen issue.”

Shirt

Voorafgaand aan de contractondertekening moest Van Es, geboren in Boxmeer, voor het eerst het Ajax-shirt aantrekken. “Dat was wel even gek, ja. Maar ook grappig, het was een leuk moment.”

‘Niet moeilijk’

De trainer van de Ajax Vrouwen, Benno Nihom, is blij met de komst van Van Es. “Als je dan Kika van Es kan halen, die met het Nederlands elftal Europees kampioen is geworden, dan is de keuze niet zo heel moeilijk”, zo valt te lezen op de website van Ajax.

Ontwikkeling

Bij Ajax kan Van Es zich verder ontwikkelen. “We beginnen in de voorronde van de Champions League, en hier kan ik me ontwikkelen op de back-positie. Dat is de positie waar mijn kwaliteiten liggen.” Ook het feit dat ze nu gaat spelen met de druk van het kampioenschap, was een reden om te vertrekken bij FC Twente. “Het is toch heel anders om met die druk te spelen, daardoor word ik een betere speelster.”

Van Es hoopt om vanuit Ajax de stap naar het buitenland nog een keer te kunnen maken. “Die ambities schuif ik niet onder stoelen of banken. Het is er nu nog niet van gekomen, maar ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging.”

Van Es komt dus over van FC Twente. Verder speelde ze nog voor Willem II, VVV-Venlo, PSV en Achilles'29.