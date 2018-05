Nooit meer een ballon de lucht in? 'Kan dodelijk zijn voor dieren'

DEN BOSCH - Het ziet er altijd zo gezellig en feestelijk uit. Oranje ballonnen tegen een strakblauwe lucht met Koningsdag. Of gekleurde ballonnen tijdens een wedstrijd op de basisschool. Maar de politieke partij Bossche Groenen uit Den Bosch wil dat er een einde aan komt. De partij heeft vragen gesteld aan het college van B en W en pleit voor een verbod.

De Bossche Groenen stellen in hun persbericht dat veel dieren om het leven komen omdat ze ballonnen voor voedsel aanzien en hun maag verstopt raakt. Ook de linten kunnen dodelijk zijn, doordat dieren erin verstrikt raken.

Ballonnen in het water

"Er zijn registraties van twee ballonoplatingen geweest in Den Bosch het afgelopen jaar", zegt Rianneke Mees van De Bossche Groenen. "Dat lijkt heel weinig, maar dat zijn er twee die getraceerd zijn. Je kunt niet dag en nacht rondfietsen om te kijken wie er ballonnen oplaat."

Volgens Mees heeft TNO een berekening gemaakt van hoeveel ballonnen er jaarlijks worden opgelaten in Nederland. "Dat zijn er een miljoen per jaar. Dat aantal spreekt wel tot de verbeelding, denk ik."













'Steeds een beetje beter'

Een verbod op wegvliegende ballonnen lijkt een druppel op de gloeiende plaat als het gaat om klimaatverandering. "Wat telkens een klein beetje slechter wordt, kun je ook telkens een klein beetje beter maken", zegt Mees.

"Veel van die ballonnen komen ook in rivieren terecht. En gaan dan richting zee. Volgens Stichting Noordzee liggen er 12 ballonnen op elke 100 meter strand. Dat is best wel veel."

'Niet loslaten'

Nu wil de partij niet alle ballonnen meteen gaan verbieden. "Een ballon kan, je moet hem alleen niet loslaten", zegt Mees. "En je kunt een kind ook ergens anders blij mee maken. Iets dat wat langer meegaat, dat niet de volgende dag kapot of weg is."

Mees verwacht veel van de Bossche politiek. "Afgelopen maandag is het bestuursakkoord gepresenteerd. Dit college pretendeert groen en duurzaam te zijn. Dus ik ben eerlijk gezegd wel hoopvol dat ze meegaan in ons verzoek om het oplaten van ballonnen te verbieden."