A2 weer open bij Budel, file richting Eindhoven lost op

BUDEL - De A2 tussen Maastricht en Eindhoven is woensdagmiddag rond vier uur korte tijd in beide rijrichtingen afgesloten geweest. Door files bedroeg de vertraging op de snelweg meer dan dertig minuten.

Bij een viaduct ter hoogte van Budel is iemand gewond geraakt bij een val. De politie onderzoekt nog of het gaat om een poging tot zelfdoding of een ongeval.