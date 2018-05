OVERZICHT: Acht jaar Marcel Brands bij PSV

EINDHOVEN - Marcel Brands vertrekt na vandaag naar Engeland om bij Everton aan de slag te gaan als ‘Director of Football’. De 56-jarige Brands werd in juni 2010 aangesteld als nieuwe technisch directeur van PSV, en vertrekt acht jaar later door de voordeur van het Philips Stadion. Een overzicht van acht jaar Marcel Brands bij PSV.

Everton haalt Marcel Brands niet voor niets naar Engeland. De oud-middenvelder vervulde eerder bij RKC en AZ de rol van technisch directeur, maar bij PSV heeft Brands pas echt naam gemaakt. Mede door zijn aan- en verkoopbeleid kwam hij op de radar bij meerdere clubs.

Eerste grote slag

In de zomer van 2011 sloeg Brands zijn eerste grote slag: Dries Mertens en Kevin Strootman werden voor een gezamenlijk bedrag van dertien miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. Veel geld voor twee eredivisiespelers. Toch maakte Brands uiteindelijk na twee jaar een enorme winst op de twee spelers. Mertens werd voor 9,5 miljoen euro verkocht aan Napoli, en AS Roma betaalde PSV 17,1 miljoen euro voor de diensten van Strootman. Uitgerekend een winst van dik dertien miljoen euro.

Latino’s

Mede doordat Brands een aantal Zuid-Amerikaanse spelers naar PSV haalde, is het netwerk van de technisch directeur ontzettend gegroeid. Afgelopen zomer haalde Brands na maandenlang onderhandelen Hirving Lozano naar Eindhoven. De komst van de 21-jarige Mexicaan bleek een schot in de roos: zeventien goals in zijn eerste seizoen. Ook lukte het Brands om Héctor Moreno over te halen om naar PSV te komen. Uiteindelijk betaalde Brands naar verluidt 3,5 miljoen euro aan Espanyol, twee jaar later ontving PSV bijna tien miljoen euro van AS Roma voor Moreno.

Ook de huurconstructie van Andrés Guardado bleek een goede zet van de technisch directeur. De Mexicaanse middenvelder bleek een van de leiders van het kampioensteam in het tweede seizoen onder Phillip Cocu.

Trainers

Ook op het gebied van de trainerspositie maakte Brands meerdere mutaties mee. Phillip Cocu was de afgelopen vijf jaar de eindverantwoordelijke bij PSV, maar toen Brands binnenkwam bij PSV was Fred Rutten nog de hoofdtrainer van de Eindhovenaren. Na de mindere resultaten van PSV in het seizoen 2011-2012 onder Rutten, besloot Brands de trainer uit Wijchen de laan uit te sturen. Het lukte Brands om oud-trainer Dick Advocaat te verleiden voor een terugkeer, en ook Mark van Bommel keerde na een aantal buitenlandse topclubs terug op het oude nest.

Na één seizoen zonder kampioenschap vertrok Advocaat bij PSV. Brands besloot om een jonge, onervaren trainer aan te stellen: Phillip Cocu. Onder de nieuwe trainer begon PSV tijdens het 100-jarig bestaan aan een revolutie. Er moesten nu en in de toekomst meer jeugdspelers in het eerste elftal van PSV komen te spelen. Onder meer Jeroen Zoet, Joshua Brenet, Memphis Depay en Jürgen Locadia maakte dat seizoen de definitieve stap naar het eerste van PSV.

Contractverlengingen

PSV werd in 2015 voor het eerst sinds zeven jaar weer kampioen van Nederland. Belangrijke steunpilaren van het team van Phillip Cocu waren onder Andrés Guardado, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. De twee laatstgenoemde lagen in de zomer van 2014 goed in de markt na een goed WK, en waren rijp voor een transfer. Brands sprak met Memphis en Wijnaldum en zorgde ervoor dat beiden nog een jaar bij PSV zouden blijven om de club het kampioenschap te bezorgen. De technisch manager gaf naar verluidt in die gesprekken aan dat PSV het seizoen daarop welwillend zou meewerken aan een buitenlandse transfer. Nadat PSV kampioen werd in 2015, verkocht de club Wijnaldum voor ruim twintig miljoen euro aan Newcastle United, en Memphis ging voor een recordbedrag van 34 miljoen euro naar Manchester United.

Laatste jaar

Ook afgelopen zomer haalde Brands hetzelfde 'trucje' uit bij Santiago Arias. De technisch directeur zat tijdens de laatste dagen van de transfermarkt veelvuldig met de Colombiaan om de tafel en wist hem te overtuigen om nog minimaal één seizoen in Eindhoven te blijven. De international bleef en werd 'speler van het seizoen' in de eredivisie. Nu staat hij naar verluidt in belangstelling van Juventus en Napoli.

De laatste 'aankoop' van Marcel Brands bij PSV is naar alle waarschijnlijkheid doelman Lars Unnerstall, die vorige week werd gepresenteerd. De Duitse doelman werd transfervrij overgenomen van VVV-Venlo, waarna PSV hem aan diezelfde club heeft verhuurd voor komend seizoen. Zijn laatste verkoop is Joshua Brenet, die eind vorige week vertrok naar TSG Hoffenheim.

Hieronder een overzicht van een aantal aan- en verkopen van Marcel Brands in zijn tijd bij PSV. (Cijfers via transfermarkt)

Aankopen

Dries Mertens (FC Utrecht, dertien miljoen euro, 'package-deal' met Kevin Strootman. Verkocht voor 9,5 miljoen euro aan Napoli)

Kevin Strootman (FC Utrecht, dertien miljoen euro, 'package-deal' met Dries Mertens. Verkocht voor 17,1 miljoen euro aan AS Roma)

Luciano Narsingh (SC Heerenveen, 4,5 miljoen euro. Verkocht voor 4,6 miljoen euro aan Swansea City)

Gastón Pereiro (Nacional, zeven miljoen euro)

Davy Pröpper (Vitesse, 4,5 miljoen euro. Verkocht voor minimaal dertien miljoen euro aan Brighton)

Bart Ramselaar (FC Utrecht, 4,75 miljoen euro)

Hirving Lozano (Pachuca C.F., acht miljoen euro)

Verkopen

Marcelo (Hannover 96, 2,75 miljoen euro. Gekocht voor 3,5 miljoen euro van Wisla Kraków)

Georginio Wijnaldum (Newcastle United, twintig miljoen euro. Gekocht voor vijf miljoen euro van Feyenoord)

Memphis Depay (Manchester United, 34 miljoen euro)

Tim Matavz (FC Augsburg, vier miljoen euro. Gekocht voor zeven miljoen euro van FC Groningen)

Joshua Brenet (TSG Hoffenheim, vijf miljoen euro)

Balázs Dzsudzsák (Anzhi Makhachkala, veertien miljoen euro)

Jetro Willems (Eintracht Frankfurt, vijf miljoen euro. Gekocht voor 800.000 euro van Sparta)