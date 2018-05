'We waren slaven': jonge meisjes verrichtten dwangarbeid bij Zusters van de Goede Herder in Tilburg

TILBURG - Tilburg had de vorige eeuw een kloosterorde, de Zusters van de Goede Herder. Maar achter deze lieflijke naam ging een hoop leed schuil. NRC Handelsblad ontdekte dat jonge meisjes die aan de zorg van deze zusters waren toevertrouwd, dwangarbeid moesten doen. Een van die meisjes was Jo Keepers uit Roosendaal. Ze is nu 76. "We waren slaven. Het is niet erg dat je moet werken. Maar wij moesten alleen maar werken."

Jo werd als jong meisje met haar broertjes uit huis geplaatst. De situatie was thuis onhoudbaar. Ze kwam terecht in een kindertehuis in Breda. Op haar veertiende kwam ze, na allerlei omzwervingen, terecht bij de Zusters van de Goede Herder in Tilburg. "Laat dat goede er maar vanaf. We waren altijd op het werk. Je moest werken. Terwijl er voor ons betaald werd. Die zusters zaten er niet uit liefdadigheid."

Afgeleverd

Jo vond het verschrikkelijk bij de zusters: "Het deed heel triest aan. Mijn voogdes ging weg, ik was afgeleverd. Ik kon er niet meer uit hè."

Zeker 15.000 meisjes moesten tussen 1860 en 1973 dwangarbeid verrichten in de gestichten van de Zusters van de Goede Herder, ontdekte NRC Handelsblad. De zusters zaten onder meer in Tilburg, aan de Bredaseweg.

Business

Jo moest strijken. Zes dagen per week, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. "Het was een business, een bedrijf. Om zes uur stonden we op. Wassen, aankleden. Dan moesten we naar de kerk, elke dag. We moesten bedden opdekken en naar de eetzaal. En van daaruit gingen we werken. Heel de dag."

Vervelend vond Jo dat je niet mocht praten. "Ook niet in de de eetzaal. Dat is toch erg? Je moet je toch kunnen uiten? Alleen als je vrij was, zat je in de woonkamer en dan mocht je praten. Maar dan werd er ook niet veel gezegd. Als je rot in je vel zit, praat je toch niet veel."

Aan het werken bij de Zusters van de Goede Herder heeft Jo artrose overgehouden. Het ergste vond ze het onrecht. "Ik heb altijd gedacht: waarom ben ik hier? Ik heb toch niks misdaan?"

Nachtmerrie

"Later heb ik nachtmerries gehad. Ik droomde dat ik 21 was en nog steeds in het tehuis zat. En ik mocht niet haar huis. Huilend werd ik wakker. Zo'n impact heeft dat op mij gehad."

De Zusters van de Goede Herder zijn in de jaren 70 uit Tilburg vertrokken. Hun vervangsters hebben inmiddels excuses aangeboden voor de dwangarbeid. Maar een schadevergoeding betalen ze niet.

Jo gaat het niet per se om geld. "Maar ze kunnen best wat geven hè. Ze hebben geld genoeg aan ons verdiend. En we zijn het wel waard. Zij hebben zich aan ons verrijkt."