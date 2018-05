Met z'n allen vijftig jaar getrouwd: 7500 huwelijksjaren komen bij elkaar in Oss

OSS - Ze trouwden midden in de flower power. In de tijd dat je meisjes ophaalde op je brommertje en toen er nog maar 20.000 mensen in Oss woonden. Ruim 300 echtparen in de gemeente Oss zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. De burgemeester nodigde ze allemaal uit om dat te vieren vandaag. 150 gouden bruidsparen hadden zich aangemeld.

In zalencentrum Vivaldi zitten om twee uur 's middags al veel echtparen aan een biertje of wijntje. Aan lange tafels worden herinneringen van vroeger opgehaald. De gemeente regelt het op deze manier, omdat er in Oss maar liefst 300 echtparen zijn die dit jaar 50 jaar getrouwd zijn. "Als ik bij iedereen persoonlijk langs had moeten komen, had ik er een dagtaak bij gehad. Ik neem aan dat u liever heeft dat uw burgemeester zich met andere zaken bezighoudt."

Wie: Rob en Els Spoek

Trouwdatum: 17 mei 1968

Rob en Els zijn niet de enige die in mei trouwden. Het is een populaire trouwmaand. De burgemeester van Bernheze twitterde onlangs dat daar een reden voor is.

Wie overigens denkt dat er alleen maar getrouwd werd uit romantische overwegingen komt bedrogen uit. Vraag het maar aan Leo Brands.

Wie: Annie en Leo Brands

Trouwdatum: 7 december 1967

En wie had kunnen bevroeden dat een kapot achterlicht zulke verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben.

Wie: Nellie en Jan van Griensven

Trouwdatum: 7-7-1967

Door de hele zaal genieten mensen van een drankje en hapje. Ondertussen stappen de eerste tortelduifjes de dansvloer op om een stukje te dansen. Ria en Marie bleven even lekker zitten.

Wie: Ria en Marie Witlox

Trouwdatum: 3 mei 1968

Omroep Brabant feliciteert alle bruidsparen en wenst jullie nog vele jaren toe!