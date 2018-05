Politie baalt van tonen opsporingsbeelden van verkeerde jongen: 'Dit had niet mogen gebeuren'

EINDHOVEN - De politie betreurt het sterk dat in het opsporingsprogramma Bureau Brabant de beelden van een verkeerde jongen werden getoond. De jongen uit Tilburg werd na het tonen van de foutieve beelden bedreigd, vooral op sociale media. Volgens zijn familie durft hij niet meer de straat op. "We zijn er niet trots op", zegt politiewoordvoerder Alwin Don tegen Omroep Brabant. "Dit had niet mogen gebeuren."

Maandagavond besteedde de politie ruim aandacht aan de ernstige mishandeling van een 73-jarige man uit Tilburg, waarbij het slachtoffer onder meer een schedelbasisfractuur opliep. Ook de beelden van de vermeende verdachte werden getoond, maar het bleek de verkeerde te zijn.

Direct offline

Hoewel de politie de beelden direct offline haalde en een rectificatie plaatste, werd de jongen wel herkend door velen, vertelde zijn neef. "We hoorden: 'Je moet hem zelf van de trap gooien', 'Hij moet terug naar zijn eigen land' en 'Je moet hem door zijn kop schieten'. Door deze reacties durft hij nu niet meer over straat. Hij is bang om buiten te fietsen of met vrienden af te spreken."

De politie weet inmiddels hoe het komt dat de fout gemaakt is. "In het dossier zijn twee foto's terecht gekomen met jongens die allebei een wit shirt dragen. Maar het zijn wel verschillende jongens. We hebben de verkeerde foto naar het opsporingsprogramma gestuurd."

Excuses

Na de fout heeft de politie contact opgenomen met de familie en excuses aangeboden. Ook heeft de politie de familie een brief aangeboden waarin staat dat de jongen niks met de zaak te maken heeft. "De familie begrijpt hoe het is gelopen, maar zijn er ontstemd over. We zijn in gesprek met de familie, dat verloopt op een normale manier. Dat is fijn." De familie beraadt zich nog op juridische stappen.

Volgens de politie is de procedure voor het tonen van beelden zorgvuldig. "Maar toch heeft deze fout kunnen voorkomen. We gaan bekijken hoe we in de toekomst nog zorgvuldiger kunnen zijn."