Bomverkenners van de politie houden grote oefening in kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Bommen en granaten. Ze hopen ze nooit te vinden maar ze zijn er wel naar op zoek; de explosievenverkenners van de politie. Woensdag hield het speciale team van de politie Oost-Brabant een grote oefening in het kasteel in Heeswijk-Dinther. Elk kastje, kiertje of hoekje, de verkenners onderwerpen ze allemaal aan een vakkundige inspectie. Zeg maar een soort paaseieren zoeken 2.0.

"Die opmerking hebben we vaker gehoord. Mensen wensen ons ook weleens veel plezier bij de puzzeltocht of bij het speurzoeken", lacht teamleider Jeroen Schreurs. Terwijl het volgens hem gaat om een bloedserieuze actie van de politie, waarbij niks over het hoofd mag worden gezien.



Hoog bezoek

Woensdag oefenen de bomverkenners het scenario waarbj het koningspaar zogenaamd een dag later het kasteel bezoekt. "Dit is een realistische situatie waarbij de verkenners een dag van tevoren het hele object uitkammen. Dat moet heel precies gebeuren, bijna tot op de vierkante millimeter", legt het hoofd van de eenheid Hans Megens uit.



Gewapend met een zaklamp en een spiegeltje doen de verkenners in koppeltjes van twee hun werk. Overal wordt gezocht. Zelfs een lamp aan de muur wordt open gedraaid om te kijken of er iets in is verstopt. Wanneer de politieagenten iets verdachts vinden, wordt het zoeken onmiddellijk gestaakt. Mocht het om een echte bom gaan dan krijgt de politie hulp van specialisten van Defensie. Het hoge bezoek wordt in dat geval sowieso afgelast.

Veilig

Honderd procent veiligheid kunnen de verkenners niet garanderen. Hans Megens: "We doen ons uiterste best maar het blijft natuurlijk mensenwerk." Toch kan het koningsechtpaar gerust zijn. Kasteel Heeswijk is na woensdag zo veilig als wat, dus mochten ze donderdag toevallig in de buurt zijn. De koffie staat klaar.