Jonge gezinnen komen in de problemen door personeelstekort kraamzorg

EINDHOVEN - Door een personeelstekort bij Brabantse kraamzorgorganisaties zullen er deze zomer pas bevallen vrouwen zijn die minder kraamzorg krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In enkele gevallen moeten kraamzorgorganisaties zelfs cliënten weigeren omdat er bij hen geen plek is.

Normaal gesproken krijgen gezinnen acht dagen zes uur kraamzorg per dag. Schrijf je je na twintig weken zwangerschap in, dan is die zes uur al niet meer gegarandeerd.

“We kunnen ze dan bijvoorbeeld maar maximaal drie uur zorg per dag bieden”, zegt directeur IVT kraamzorg Marjon Plasman. “Want soms heb je een weekend waarin half Den Bosch bevalt, dan moet je de uren goed verdelen. Een gezin waar het wat minder goed gaat krijgt dan voorrang.”

Ook komt het voor dat een gezin verschillende kraamverzorgers over de vloer krijgt, in plaats van één verzorger voor de hele week. In enkele gevallen hebben kraamzorgorganisaties - die niet bij naam genoemd willen worden - ook cliënten geweigerd omdat er simpelweg niemand beschikbaar was.

De zomer is altijd een drukke periode voor kraamverzorgers. (Tekst gaat verder onder grafiek)

2008

Het is niet de eerste keer dat de kraambranche in nood zit. In 2008 werd ook al de noodklok geluid en werden noodmaatregelen getroffen door de toenmalige minister van volksgezondheid Ab Klink. Tien jaar na het eerste noodsignaal is het probleem dus weer terug.

“Maar het is de eerste keer dat het tekort zó nijpend is”, vertelt directeur van Lunavi Kraamzorg Janine Kliphuis. “Wat ik hoor van collega’s die al 30 jaar in de zorg werken is het dit jaar wel heel extreem. Het is niet vergelijkbaar met 2008.”

De oorzaak ligt volgens de kraamzorgorganisaties die Omroep Brabant sprak onder meer bij de aantrekkelijkheid van het beroep. Kraamverzorgers weten nooit precies wanneer ze moeten beginnen met werken en hebben bijna nooit fulltime-contracten. “We merken dit jaar dat mensen echt ontslag nemen”, zegt Kliphuis. “We zien bijvoorbeeld veel uitstroom naar de ouderenzorg.” Bovendien komen er veel te weinig mensen van de opleidingen: in Brabant ronden gemiddeld maar 40 tot 50 kraamverzorgers per jaar de opleiding aan het ROC af.

Bemiddeling

Zorgverzekeraars bevestigen dat sommige kraamzorgaanbieders 'geen nieuwe inschrijvingen meer accepteren'. “Maar tot nu toe heeft ons bemiddelingsteam altijd kunnen bemiddelen naar een andere kraamzorgaanbieder”, zegt een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ.

Zowel CZ als zorgverzekeraar VGZ laat weten dat momenteel de aard en omvang van het probleem wordt onderzocht. “Maar als het tekort alleen dit seizoen is, is het de vraag of we maatregelen moeten nemen”, zegt een woordvoerder van VGZ.

Noodkreet aan Ministerie

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden NBvK deed vorige week dinsdag een noodkreet richting het Ministerie van Volksgezondheid. “Er moet een arbeidsmarktplan komen”, aldus bestuurslid Siska de Rijke. Het probleem speelt volgens haar in meerdere provincies.