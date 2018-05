Michael van Gerwen haalt flink bedrag op met het gooien van 180

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft tijdens de Premier League 72 keer de maximale score van 180 gegooid. Dat is bijzonder goed nieuws voor de Engelse en Nederlandse tak van de Make-A-Wish Foundation. Voor iedere 180 doneerde Mighty Mike, zoals bekend, een bedrag van 100 pond. Bij elkaar opgeteld: een fraai bedrag van 7200 pond.

"Ik ben blij dat ik dit bedrag bij elkaar gegooid heb", zegt Van Gerwen. "Ik heb veel meer 180's gegooid in de Premier League, in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft tot deze mooie donatie geleid."

Het bedrag dat uiteindelijk op de rekening van Make-A-Wish wordt gestort,  is nog veel hoger. De hoofdsponsor van de Premier League, Unibet, heeft besloten ook een flinke duit in het zakje te doen. Het goede doel krijgt in totaal een slordige 14.000 pond bijgeschreven. Dat is omgerekend bijna 16.000 euro.

'Een prachtig goed doel'

"Make-A-Wish vind ik een prachtig goed doel", aldus Van Gerwen. "Ik hoop dat dit geld helpt met het goede werk dat ze verrichten." Kinderen met grote gezondheidsproblemen worden door de instelling getrakteerd op een onvergetelijke dag.

LEES OOK: Michael van Gerwen geeft spelers Oranje een lesje darts [FOTO'S]

Van Gerwen kondigde voor de Premier League van 2018 aan dat hij een donatie zou doen bij het gooien van iedere 180. Op de finaleavond in The O2 in Londen wist hij liefst zestien keer de maximale score met drie pijlen neer te zetten. De darter uit Vlijmen won dit jaar de belangrijkste dartscompetitie van de wereld. Hij versloeg Michael Smith in de finale.



Nieuwe titel?

Komend weekeinde hoopt Van Gerwen opnieuw een belangrijke titel in de wacht te spelen. Met Raymond van Barneveld komt hij in actie voor Oranje tijdens het WK voor landenteams in Frankfurt.