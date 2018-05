Opa (74) loopt avondvierdaagse met zeven kleinkinderen: 'Zeuren minder dan bij hun ouders'

BERLICUM - "Opgeven is geen optie." Dat is het motto van Hans van Doremalen (74), die met zijn zeven kleinkinderen de avondvierdaagse in Berlicum loopt. Samen met de kinderen houdt hij woensdagavond het tempo er goed in. Volgens opa Van Doremalen lopen de kinderen met hem makkelijker mee dan met hun ouders: "Bij mij zeuren ze minder."

Aan zijn stevige wandelschoenen en sportieve outfit is te zien dat Hans ondanks zijn respectabele leeftijd een sportieve man is. Hij begon zelf pas te lopen op latere leeftijd. Ondertussen is hij een echte wandelaar, die bijvoorbeeld ook de Nijmeegse Vierdaagse loopt. "Ik vind wandelen gewoon lekker. Buiten en onder de mensen zijn." En dat wil hij op zijn kleinkinderen overbrengen.

Niet zeuren

De zesjarige Pien is een van de kleinkinderen die dapper de tien kilometer meeloopt. Ze loopt al twee jaar mee. Een beetje moe wordt ze wel van tien kilometer lopen, maar met opa is het wel leuk. "In het begin zeuren ze wel, maar op een gegeven moment gaan ze het steeds leuker vinden. Ze hebben het steeds goed volbracht", aldus opa Van Doremalen.

Voor de organisatie van de avondvierdaagse is opa Van Doremalen een voorbeeld. "Dat is fantastisch hoe die man zijn kleinkinderen motiveert", zegt Wim van de Veerdonk. Het wandelevenement is een groot succes in Berlicum. Er lopen woensdagavond 700 mensen mee, waaronder heel veel jeugd. Het verhaal dat jongeren te weinig bewegen en teveel achter de computer zitten, gaat in Berlicum even niet op.