Bertus (75) heeft zeventig volle zakken zwerfafval in zijn tuin, gemeente helpt hem niet

BREDA - Bertus Van de Steenstraeten is woest op de Gemeente Breda. Al wekenlang rijdt hij op zijn scootmobiel door de wijk Tuinzigt in Breda om zwerfafval op te ruimen. Nu liggen er tientallen vuilniszakken in zijn tuin.

"Het kan niet dat Breda zo aan het vervuilen is", beklaagt Bertus zich. De Bredanaar, bekend van de docuserie Typisch Tuinzigt, had er schoon genoeg van. Wekenlang reed hij op zijn scootmobiel door de straten van Tuinzigt om het afval op te ruimen. Ondertussen is de tuin van de Bredanaar een kleine vuilnisbelt geworden.

Toen hij de gemeente belde met de vraag of ze de bijna zeventig zakken wilden komen ophalen, kreeg hij nul op het rekest. Dat stuitte Bertus tegen de borst. "De vrouw aan de telefoon zei dat ik het zelf maar met mijn scootmobiel moest komen brengen", aldus Bertus.

'Stop er mee'

Nu zit hij dus met al die afvalzakken die hij heeft verzameld. "De gemeente trekt zich nergens wat van aan", zegt Bertus. Dat is dan ook reden genoeg om te stoppen met het opruimen van zwerfafval. Hij heeft nog twee halfvolle zakken, maar als die vol zijn is het voor hem klaar. "Ik ga het niet meer ophalen, ze moeten maar zien!"

De Gemeente Breda heeft nog geen mogelijkheid gehad om tegenover Omroep Brabant te reageren.