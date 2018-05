Politiewagen rijdt in greppel na achtervolging scooter, bestuurder nog steeds op de vlucht

TILBURG - Na een achtervolging van een scooter in Tilburg is een politiewagen woensdagavond in een greppel aan de Kulandborg beland. De scooterrijder reed door en is na een zoektocht niet gevonden.

De politie wilde de bestuurder van de scooter, die zonder kenteken reed, op industrieterrein Katsbogten afsnijden, maar belandde in een greppel. Een berger heeft de politiewagen uit de greppel getakeld.

De politiewagen liep flinke schade op. Er raakte niemand gewond.