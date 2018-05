Terra is klaar met de eindexamens en gaat toch iedere dag naar school

TILBURG - Ze heeft al haar eindexamens al gemaakt, maar toch gaat ze nog iedere dag naar school. Niet om in de boeken te zitten, maar om te dansen. Terra Biemans (16) uit Etten-Leur volgt namelijk de vooropleiding dans op het Koning Willem II College in Tilburg en repeteert voor de eindshow.

De combinatie van dans en school was extreem zwaar, maar de discipline helpt haar juist enorm: "De eerste twee jaar zat ik op een andere middelbare school en had ik veel meer tijd, maar toen haalde ik ook minder punten. Ik wil zo graag verder in dans, dat het me motiveert harder aan school te werken." De reistijd maakt het voor haar extra zwaar. Want ze reist iedere dag op en neer vanuit Etten-Leur naar Tilburg.

Iedere ochtend en middag repeteert de eindexamenkandidaat nu nog voor de eindshow. Dat is best gek, want op de momenten dat ze normaal les zou hebben, heeft ze nu niets. "Het is heel raar om nog iedere dag rond te lopen op school terwijl je zelf geen les hebt. Ik kan niet naar huis, dus heb ik niets te doen, dan ga ik maar gewoon dansen."

Fontys dansacademie

Danseres worden, dat wil ze al van kleins af aan. Ze is dan ook dolgelukkig aangenomen te zijn op de Fontys Dansacademie. De vooropleiding bereidt je voor, maar garandeert geen plaats op de academie: "Niet iedereen die nu op de vooropleiding zit is aangenomen op Fontys. Ik heb veel audities moeten doen. Uiteindelijk was ik ook aangenomen op de Codarts lerarenopleiding in Rotterdam, maar ik wil toch liever zelf dansen dan les geven."

Terra kan niet wachten tot ze eindelijk met de opleiding mag starten. Ze is al vaker op de academie geweest en denkt zich er enorm op haar gemak te gaan voelen: "Ik ken de omgeving en het gebouw al, dat is heel fijn. Het lijkt me superleuk om met alleen maar mensen in een klas te zitten die dezelfde passie hebben."

Nederlands Dans Theater

De jonge danseres gaat graag naar het Nederlands danstheater en ziet daar wel een carrière voor zich. Toch houdt ze de kansen graag open: "Ik zou heel graag bij bijvoorbeeld een Isabelle Beernaert willen dansen, maar ik kijk wel waar ik beland."