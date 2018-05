Eerst mist in het westen van de provincie, later overal kans op stevige buien met onweer

Het zicht is plaatselijk in het westen van de provincie minder dan 200 meter. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - In het westen van de provincie moeten automobilisten donderdagochtend vroeg rekening houden met dichte mist. Plaatselijk is het zicht minder dan tweehonderd meter. De mist zal volgens het KNMI snel verdwijnen.









Vanaf het begin van de middag tot negen uur donderdagavond waarschuwt het meteorologisch instituut voor stevige onweersbuien. Lokaal kan hierbij veel regen vallen. Ook kan er sprake zijn van hagel.





In onze provincie is vanwege deze verwachting net als in de rest van het land vanaf een uur donderdagmiddag code geel van kracht. De waarschuwing geldt tot negen uur donderdagavond.

Dinsdag waarschuwde het KNMI ook voor forse onweersbuien. Toen gold een groot deel van de dag zelfs code oranje. In het westen van de provincie was de overlast toen het grootst.

LEES OOK: Code oranje ingetrokken: overlast in Brabant door zware onweersbuien

'Hinder voor verkeer en buitenactiviteiten'

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het meteorologisch instituut ook donderdag dus hinder ondervinden van de onweersbuien. “Mijd open water en open gebied en schuil niet onder bomen”, luidt de waarschuwing.

Verder adviseert het KNMI weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.