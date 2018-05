Leerlingen en docenten beklimmen de Mont Ventoux voor kinderen met een stofwisselingsziekte

BREDA - Het is een trend: sportieve prestaties leveren voor het goede doel. Zo zijn er bijvoorbeeld sponsorlopen waarmee geld wordt opgehaald voor het kankerbestrijdingsfonds. Maar om zulke sportieve prestaties te kunnen leveren, heb je veel energie nodig. En juist daarom beklimmen leerlingen en docenten van het Graaf Engelbrecht de beroemde berg de Mont Ventoux in Frankrijk. Met als goede doel: geld inzamelen voor kinderen die energie tekort komen door een stofwisselingsziekte.

'Als sportieve school iets terug doen'

“Onze school is een heel sportieve school met veel bruisende leerlingen”, vertelt Ellen Wilms. “En wij vinden dat onze leerlingen hun energie kunnen geven aan kinderen die iedere dag energie missen.” Met die motivatie hebben de leerlingen en docenten ‘Join4Energy’ uitgekozen.

Kinderen met een stofwisselingsziekte worden als het ware met een halflege batterij geboren. “Sommige kinderen hebben na vijftig meter al het gevoel alsof ze een marathon hebben gelopen.” Door de aandoening worden kinderen vaak niet ouder dan tien jaar, of in ieder geval niet volwassen. “Door onze fietsactie hopen we die kinderen een betere toekomst te kunnen geven.”

Half jaar getraind

Ellen Wilms is donderdagochtend met de deelnemende bergbeklimmers vertrokken richting Frankrijk. “Ik ga de berg niet zelf beklimmen, maar ik ben mee voor de ‘mental support’ en natuurlijk om foto’s te maken.”

Iemand die wél op de fiets de berg omhoog gaat, is leerling Casper. Sinds november zijn schoolgenoten en leraren bezig met trainingen in de sportschool, op de spinningfiets. “In Breda zijn natuurlijk niet echt bergen of heuvels om te oefenen, maar we zijn ook op een trainingsweekend geweest in Limburg.”

De sportieve leerling van het Graaf Engelbrecht is benieuwd of hij de top daadwerkelijk gaat halen. “Maar gelukkig hebben we een goede supporter bij!”

Aanstaande zaterdag beginnen negen leerlingen en vijf docenten aan de fietstocht.