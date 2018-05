Partij voor de Dieren wil kippen ruilen voor kipnuggets, maar Tikkie, Takkie en Tokkie doen niet mee

HILVARENBEEK - Ze zijn inmiddels twee maanden oud: Tikkie, Takkie en Tokkie, de kippen van Astrid Willems uit Valkenswaard. Het zijn projectkippen: ze zijn door Willems zelf uitgebroed, verzorgd en worden uiteindelijk ook eigenhandig geslacht. Dat allemaal met als doel de bewustwording van waar ons voedsel vandaan komt, kracht bij te zetten. Maar de Partij voor de Dieren heeft er lucht van gekregen en wil dat mensen het project staken: als ze hun kippen inleveren en dus laten leven, krijgen ze het gewicht terug in plantaardige kipnuggets.

“Ik snap de actie van de Partij voor de Dieren”, aldus Willems, deelnemer van het kippenproject. Maar ondanks het begrip voor de actie, denkt Willems er niet aan om met het project te stoppen. “Wij doen mee aan het project om ervan bewust te worden waar ons voedsel vandaan komt. En dat gaat natuurlijk niet lukken als wij onze kippen gaan inwisselen voor plantaardige kipnuggets.” Willems is er namelijk van overtuigd dat nog maar weinig Nederlanders weten waar hun voedsel vandaan komt.

Minder vlees, meer vleesvervangers

In Nederland gaat al langer de discussie dat we minder vlees moeten eten en meer voor vleesvervangers moeten kiezen. De actie van de Partij voor de Dieren past daarin prima.

Ondertussen scharrelen Tikkie, Takkie en Tokkie lekker en nog nietsvermoedend rond in de achtertuin in Valkenswaard. “Het gaat hartstikke goed met de kippen!” Desalniettemin komt er volgende maand toch echt een einde aan hun gelukkige levens. “Volgende maand gaan we met de deelnemers naar een slachter en dan krijgen we goede begeleiding om onze kippen waardig te slachten.”

Wat Willems vervolgens met al dat verse kippenvlees gaat doen, weet ze nog niet. Eén ding is wel zeker: er zouden échte kipnuggets van gemaakt kunnen worden.