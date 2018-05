Het is Fiets naar je Werk Dag en onze Jesse geeft het goede voorbeeld!

LIESHOUT - Het is donderdag nationale Fiets naar je Werk Dag. Onze social mediaredacteur Jesse legt speciaal voor de gelegenheid haar dagelijkse fietstocht naar de studio van Omroep Brabant vast. Want wat is er fijner dan je werkdag beginnen met een frisse wind door je haar en wat beweging?

Een grote fietstocht kunnen we het niet noemen, Jesse komt op haar donkerblauwe stalen ros vanuit Lieshout naar Son en Breugel. Maar een ruime tien kilometer is het wel. Inclusief groene bel. Om halftien moet ze achter haar bureau zitten, dus om negen uur trapt ze af. (Oke, het werd tien over negen.)

En als je dan op de fiets zit, dan valt de omgeving opeens een stuk meer op. Zo geniet Jesse van de lokale molen, en valt het haar op hoe ontzettend groen de omgeving is.









Je wil natuurlijk niet naar je werk fietsen als het slecht weer is. Jesse begon haar tocht met een stralende zon, maar ze vreest dat het niet zo blijft.

Auto laten staan

FiscFree organiseert donderdag de twaalfde editie van de Fiets naar je Werk Dag. De organisatie wil iedereen op een 'laagdrempelige manier' laten kennis maken met het fietsen naar je werk. Uiteindelijk is de hoop dat mensen vaker de auto laten staan.