NAC Breda tijdens voorbereiding op trainingskamp naar Manchester City

BREDA - Mitchell van der Gaag leidt op 30 juni zijn eerste training als trainer van NAC Breda. De Bredase club oefent daarnaast twee keer tegen een amateurclub én gaat op trainingskamp naar Engeland. NAC verblijft dan vijf dagen op de ‘City Football Academy’ van Manchester City.

Beide clubs hebben al ruim twee jaar een samenwerkingsverband. NAC zal van 16 tot en met 21 juli in Manchester verblijven. Op de laatste dag staat er een oefenwedstrijd tegen het Engelse Sheffield Wednesday gepland. Dit duel zal achter gesloten deuren gespeeld worden.

Amateurclubs

NAC speelt in de voorbereiding allereerst tegen de amateurs van Madese Boys en vv Victoria'03. Na de twee oefenpotjes begint het team van Mitchell van der Gaag aan een serie oefenwedstrijden tegen BVO’s. Allereerst is Sparta Rotterdam de tegenstander, alvorens de club uit Breda dus afreist naar Manchester. Bij terugkomst in Nederland staat er eind juli een oefenduel gepland met Excelsior. NAC wil daarna graag nog een keer tegen een profclub oefenen, voordat de wedstrijd tegen het hoogste opleidingsteam van Manchester City wordt gespeeld tijdens de Open Dag op 4 augustus in het Rat Verlegh Stadion.

Beloftenteam

Tijdens de voorbereiding zal het eerste elftal van NAC er anders uit zien dan normaal. Komend seizoen heeft NAC namelijk weer een eigen beloftenteam. Dat team moet er voor zorgen dat er een extra brug ontstaat tussen het eerste en de O19 van NAC. Tijdens de voorbereiding zal NAC uit een grote groep bestaan, waarna er naar een tijdje een splitsing zal ontstaan tussen NAC 1 en Jong NAC. Het beloftenteam zal bestaan uit spelers die doorstromen vanuit de O19 en spelers die bij NAC niet op veel speeltijd kunnen rekenen. In welke competitie het beloftenteam van NAC gaat spelen is nog niet bekend.

ZIE HIERONDER HET COMPLETE VOORBEREIDINGSSCHEMA VAN NAC BREDA:

30 juni: Eerste training (10.00 uur)

4-7 juli: Trainingskamp de Reiskoffer

7 juli: Madese Boys – NAC (17.00 uur)

10 juli: vv Victoria’03 – NAC (n.n.b.)

14 juli: NAC – Sparta Rotterdam (16.00 uur)

16-21 juli: Trainingskamp Manchester

21 juli: Sheffield Wednesday – NAC (besloten)

28 juli: NAC – Excelsior (14.30 uur)

1 augustus: Wedstrijd tegen BVO (n.n.b.)

4 augustus: NAC – EDS Team Manchester City (13.00 uur, Open Dag)