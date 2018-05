Gemeente helpt Bertus: zijn zeventig zakken zwerfvuil worden toch opgehaald

BREDA - De gemeente Breda haalt deze donderdag het zwerfvuil op dat de bejaarde Bredanaar Bertus van de Steenstraeten de afgelopen weken - rijdend in zijn scootmobiel - verzamelde. Hij bewaart de rommel al wekenlang in plastic zakken in zijn tuin.

"Het kan niet dat Breda zo aan het vervuilen is", meent Bertus. De Bredanaar, bekend van de docuserie Typisch Tuinzigt, had er schoon genoeg van. Wekenlang reed hij op zijn scootmobiel door de straten van Tuinzigt om het afval op te ruimen. Intussen is de tuin van de Bredanaar een kleine vuilnisbelt geworden.

'Graag meebewegen'

Toen Bertus de gemeente belde met de vraag of ze de bijna zeventig zakken wilden komen ophalen, kreeg hij volgens hem nul op het rekest. "De vrouw aan de telefoon zei dat ik het zelf maar moest komen brengen." Daar was hij kapot van.

Maar volgens een gemeentewoordvoerder komt het allemaal goed. "Natúúrlijk wordt het afval opgehaald", benadrukt hij. "Iemand die de boel schoonmaakt, juichen we van harte toe. En dat op 75-jarige leeftijd! Hier willen we graag mee meebewegen."

'Ze lieten me barsten'

Toen Bertus dit goede nieuws donderdagochtend te horen kreeg, reageerde hij in eerste instantie erg argwanend. "Ik geloof er niks van", bromde hij. "De gemeente liet mij barsten..."

Intussen bood ook onlinesupermarkt Picnic de helpende hand. "Zo'n initiatief ondersteunen wij natuurlijk graag", vertelt Ruben Vermijs. "Onze elektrische autootjes rijden toch door Tuinzigt, daarmee kunnen we het oppikken."