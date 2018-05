Enorme ravage na instorten plafond van Odulphuslyceum Tilburg

De ravage in de school is enorm.

TILBURG - Het plafond van een klaslokaal in het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring in Tilburg is donderdagochtend tijdens een les ingestort. In het klaslokaal is een enorme ravage ontstaan. Het gaat om een lokaal van locatie 99.

Volgens rector Frans Claassens is er een stuk verlaagd plafond naar beneden gekomen in het lokaal. Hij weet nog niet zeker wat hier de oorzaak van is geweest. "De wiskundelerares stond voor de klas toen het gebeurde. Ogenschijnlijk was er niets met de docente aan de hand. Ze wordt wel nog even nagekeken door het ambulancepersoneel", aldus Claassens.





Lessen gaan door

Het verlaagde plafond kwam naar beneden tijdens de les van een brugklas. Claassens laat weten dat het goed gaat met alle leerlingen en dat er verder geen slachtoffers zijn. De leerlingen worden opgevangen. De betreffende burgklassers en docente zijn naar huis gestuurd. Voor de andere leerlingen gaan de lessen gewoon door.

"Toevallig waren er medewerkers van een technisch bureau op de school voor een andere klus. Zij kijken nu of er iets structureel mis is met de systeemplafonds of dat het om een incident gaat."

Bliksem

Sebas zit op het Odulphuslyceum en vertelt in het Omroep Brabant radio- en televisieprogramma Brabants Bont dat het plafond naar beneden kwam tijdens een onweersbui. "Ineens was er bliksem en toen gebeurde het", zegt hij. "Iedereen van de bovenste verdieping is naar de aula gebracht. De brugklas was helemaal in shock. Zij zijn naar huis gegaan."

Volgens Sebas kreeg de winskundedocente het plafond op haar hoofd. "Wij kunnen nu terug naar ons eigen lokaal om onze lessen te vervolgen."

De vestiging van het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring telt 1100 leerlingen.