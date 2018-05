Nieuwe zoektocht op het water naar sinds 1974 vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten

LIESSEL - Specialisten van de politie zijn donderdagochtend begonnen met een nieuwe zoektocht naar de sinds 1974 vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten. Ze zijn het water van De Brink in Liessel opgegaan voor een scan met speciale apparatuur. Met een zogenoemde magnetometer wordt in eerste instantie gekeken of de auto van de twee vermiste mannen onder het zand in de plas ligt.

"Met deze meter kunnen we tot dertig meter diepte onder het zand kijken", legt een woordvoerder van de politie uit. "Als er een auto onder het zand ligt zouden we die met deze meter moeten kunnen lokaliseren."

De nieuwe zoektocht, die een groot deel van de dag gaat duren, was eerder al aangekondigd door de politie.

De families van Piet en Hans zijn blij met de nieuwe actie. “Wij vinden het heel fijn dat er verder wordt gezocht en blijven hoop houden dat er zelfs na 44 jaar een einde komt aan alle onzekerheid over het lot van Piet en Hans”, laten zij via de politie weten.

De resultaten van de scan die donderdag gemaakt wordt, laten volgens de politie enige tijd op zich wachten. Er komt donderdag dus zeker geen duidelijkheid. "Dat gaat zeker weken duren. Eerst vindt een uitgebreide analyse plaats om te kijken of er mogelijk een auto onder het zand ligt."

Met sonarapparatuur

Afgelopen maart zocht de politie nog met sonarapparatuur naar de auto in het water van De Brink in Liessel. Dat leverde niets op. Tijdens deze zoektocht kreeg de politie een goed beeld van de bodem van De Brink. Met de zogenoemde magnetometer kunnen de specialisten nu dus ook onder het zand kijken.

Hans en Piet waren respectievelijk 21 en 22 jaar oud toen zij in maart 1974 verdwenen na een avondje stappen in Deurne. Sindsdien is er niks meer van ze vernomen.

Ook hun Fiat 850 Coupé werd nooit gevonden. In de jaren die volgden werden meerdere zoektochten op touw gezet, allemaal zonder resultaat. Eind vorig jaar kwam er info binnen bij de politie dat ze te water zouden zijn geraakt in Liessel.