Sportvliegtuigje stort neer vlakbij Breda International Airport, piloot overleden

BOSSCHENHOOFD - Vlakbij Breda International Airport is donderdagochtend een sportvliegtuigje neergestort. Het vliegtuig vloog na de crash in brand. Volgens de politie is de enige inzittende van het vliegtuig overleden.

Vanaf de snelweg A58 waren flinke rookwolken te zien. Het vliegtuigje ligt in het gras in de bocht van afslag Bosschenhoofd.

Regen en onweer

Het toestel crashte rond elf uur donderdagochtend. Om dat moment regende en onweerde het flink in de omgeving. Het is niet bekend of de piloot of daardoor in de problemen kwam.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen die vanaf vliegbasis Volkel moest komen. Die is uiteindelijk niet meer geland.

Snelweg afgesloten

Vanwege de hulpdiensten op de A58 staat er een flinke file tussen Breda en Roosendaal. De snelweg is dicht richting Roosendaal. Er is een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Princeville bij Breda, automobilisten wordt geadviseerd daar de A16 te gebruiken.