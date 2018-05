Piloot sportvliegtuigje overleden na crash vlakbij Breda International Airport

BOSSCHENHOOFD - Vlakbij Breda International Airport is donderdagochtend een reclamevliegtuigje neergestort. Het vliegtuig vloog na de crash in brand. Volgens de politie is de mannelijke piloot van het vliegtuig overleden. Hij zat alleen in het vliegtuig. "Het leek of hij de snelweg wilde vermijden om te crashen."

Vanaf de snelweg A58 waren flinke rookwolken te zien. Het toestel ligt in het gras in de bocht van afslag Bosschenhoofd. De sleep van het reclamevliegtuig is in de buurt gevonden en lag deels in een tuin. Het vliegtuig is inmiddels afgeschermd omdat het lichaam van de piloot nog in het wrak ligt.







Vliegtuigje crashte tijdens opstijgen

Het toestel crashte rond elf uur donderdagochtend. Om dat moment regende en onweerde het flink in de omgeving. Het is niet bekend of de piloot of daardoor in de problemen kwam. Volgens de politie ter plaatse kwam het vliegtuig in de problemen bij het opstijgen. Het vliegveld had nog geen tijd om te reageren.

Het gaat om een vliegtuigje van CNE Air Luchtreclame. Een medewerkster van het bedrijf bevestigt dat. "Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd', reageert ze hevig ontdaan. Het is niet bekend hoe ervaren de piloot was. Het is niet voor het eerst dat een vliegtuig van dit bedrijf in de problemen komt. In 2013 stortte een toestel neer in Zeeland. In 2015 kreeg een vliegtuig motorpech en maakte een noodlanding in Breda.

Een getuige die over de snelweg reed zag het vliegtuig voor haar ogen neerstorten. "Hij vloog zo laag en was aan het tollen. Na de crash vloog hij meteen in brand. Het regende heel hard, het leek erop dat hij de snelweg wilde vermijden om te crashen. Ik zat met mijn dochtertje in de auto en ben enorm geschrokken."

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderweg

Er werd een traumahelikopter opgeroepen die vanaf vliegbasis Volkel moest komen. Het is niet duidelijk of de helikopter geland is ter plaatse. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is onderweg om de crash te onderzoeken. Een politiehelikopter vliegt over het gebied om foto's te maken.

Vanwege de hulpdiensten op de A58 ontstond er een flinke file tussen Breda en Roosendaal. De snelweg was afgesloten richting Roosendaal. Rond kwart voor twaalf ging de weg weer open voor verkeer. Alleen de oprit is nog dicht.

Er werd een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Princeville bij Breda, automobilisten werd geadviseerd daar de A16 te gebruiken.