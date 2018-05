Goed verkeersgedrag belonen werkt, snelheidsmeter haalt al 406 euro op voor speeltuintje

HELMOND - Het belonen van goed verkeersgedrag werpt zijn vruchten af. De speciale snelheidsmeter in de Dijksestraat in Helmond heeft inmiddels 406 euro opgehaald. Het aantal weggebruikers dat te hard reed, is gedaald.

De snelheidsmeter staat sinds begin mei in de Dijksestraat. Voor iedereen die niet te hard rijdt, wordt tien cent in een potje gestort. De teller staat op 406,30 euro, laat Judith Rijpstra van Team NUL verkeersdoden Brabant desgevraagd weten. “Dat bedrag loopt nog op omdat de meter tot begin juni in Helmond blijft hangen.”

Resultaat

De snelheidsmeter is tijdelijk in de Dijksestraat gezet omdat daar vaak te hard wordt gereden. Vorig jaar bleek 64 procent van de weggebruikers harder te rijden dan de toegestane dertig kilometer per uur, met een uitschieter van 86 kilometer per uur.

In de afgelopen weken met de snelheidsmeter reed 42 procent te hard, met 71 kilometer per uur als hoogst gemeten snelheid.

Nieuwe locaties

De snelheidsmeter verhuist in de tweede week van juni naar Eerde. Een precieze locatie is nog niet bekend. Later dit jaar hangt de meter ook nog in Heesch en Oss. Het verdiende geld in Helmond wordt in een buurtspeeltuintje gestoken.