Michael van Gerwen wacht 'moeilijk en afwijkend' toernooi: 'Langer wachten tot je mag gooien'

FRANKFURT - Michael van Gerwen speelt komend weekend een ander dartstoernooi dan anders. Hij gooit namelijk de World Cup of Darts, het enige koppeltoernooi op de PDC-kalender. ‘Mighty Mike’ gooit samen met Raymond van Barneveld, en zij zullen samen Nederland vertegenwoordigen en strijden om de World Cup.

Het is voor de darters natuurlijk wel even wennen om met vier spelers op het podium te staan, in plaats van twee. “Darten is een ritmesport”, zegt RTL7-dartsverslaggever Arjan van der Giessen. “Dat maakt dit toernooi ook zo apart en afwijkend, maar wel heel leuk. Het is veel moeilijker voor darters omdat ze nu langer moeten wachten tot ze weer kunnen gooien.” Volgens Van der Giessen moeten de darters zich mentaal anders voorbereiden. “De ervaren darters kunnen dat meestal wel. De onervaren hebben daar wat meer moeite mee.”

Opzet

De World Cup of Darts wordt anders gespeeld dan een gewoon dartstoernooi. In de eerste ronde spelen de landen tegen elkaar middels een koppelwedstrijd. Wie wint, gaat door. In de tweede ronde, kwartfinales en halve finales worden er twee single partijen gegooid, indien beide landen één single winnen zal er een koppelwedstrijd gespeeld worden. In de finale moet je drie wedstrijden winnen om je tot winnaar te kronen. Allereerst worden er twee single partij gespeeld, waarna er vervolgens weer een koppelpartij gespeeld zal worden. Mocht het zo zijn dat de wedstrijd nog niet beslist is, zullen er nog maximaal twee single partijen gespeeld worden totdat een team drie wedstrijden heeft gewonnen.

Wereldwijd

Darters over de hele wereld doen mee aan de World Cup of Darts, dat van donderdag tot en met zondag gespeeld wordt. Buiten de gebruikelijke top acht van de wereld, doen er ook landen als Brazilië, Hongkong, China en Gibraltar mee aan het toernooi. “Je ziet spelers die je bijna nooit in actie ziet. Bij China doet er bijvoorbeeld ook een vrouw mee. Zij behoort dus tot de twee beste darters van dat land.” Overigens is Momo Zhou, de vrouwelijke Chinese dartster, niet de eerste vrouw op het landentoernooi. In 2010 was de Russische Anastasia Dobromyslova de eerste vrouwelijke dartster bij de World Cup of Darts.

Tekst gaat verder onder de tweet,

Nederland won het World Cup-toernooi, dat sinds 2010 georganiseerd wordt, in totaal drie keer. Vorig jaar won Nederland, met net als dit jaar Van Gerwen en Van Barneveld als afgevaardigden, in de finale van Wales. Engeland is op dit moment nog recordhouder met vier titels. Die werden allemaal gewonnen door het koppel Phil Taylor en Adrian Lewis. Dit jaar zijn Rob Cross en Dave Chisnall het Engelse koppel.

Nederland won vorig jaar voor de derde keer de World Cup. Tekst gaat door onder de afbeelding.

Onderschatting

Gibraltar is in de eerste ronde de tegenstander van Nederland. Daar hoeft de Nederlandse dartsliefhebber niet bang van te worden. “Mighty Mike en Barney winnen die wedstrijd bij wijze van spreken nog met hun ogen dicht”, zegt Van der Giessen. “Al moet je natuurlijk waken voor onderschatting. In dit toernooi zijn er altijd verrassingen. Als Nederland de wedstrijd tegen Gibraltar verliest, moet je je kapot schamen.” Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld spelen vrijdagavond in de eerste ronde tegen Gibraltar. Dat is de laatste partij van de avond.

Frankfurt

Het wordt voor het derde jaar op rij dat de World Cup of Darts wordt gehouden in de Eissporthalle in Frankfurt. Nederland is op het toernooi in Frankfurt een van de favorieten voor de eindzege. Als titelhouder zijn ze dat ook aan hun stand verplicht. “Op papier is Schotland de grootste concurrent voor Nederland. Al is dat wel even afwachten, want Anderson en Wright kunnen niet goed door één deur.” Van der Giessen denkt verder dat er goed moet worden gekeken naar de outsiders. “Wales haalde vorig jaar ook al de finale, dus die zouden nu ook weer kunnen verrassen en ook Oostenrijk kan hoge ogen gooien met Mensur Suljovic en Zoran Lerchbacher.”

Michael van Gerwen wil dit toernooi heel graag winnen, misschien nog wel meer dan bij een ander toernooi bij de PDC. “Het is toch wel gewoon een wereldtitel die je kunt winnen. Voor Van Gerwen is het natuurlijk ook speciaal om het Oranje shirt weer aan te trekken, dat maakt hem ook trots.” De winnaars van de PDC World Cup of Darts ontvangen ieder 30.000 Britse ponden.