Omwonenden zijn het beu: 'zure poeplucht' in de straat door compostbedrijf

STEENBERGEN - De bewoners van de Koeveringsedijk in het buitengebied van Steenbergen zijn het zat. Het compostbedrijf in de buurt veroorzaakt stank- en verkeersoverlast. Volgens hen veroorzaken de voorbijdenderende vrachtwagens van het bedrijf scheuren in hun huizen. De lucht die het bedrijf uitstoot, omschrijven ze als een zure poeplucht. Er is volgens hen maar één oplossing: "De werkelijke oplossing is niet het bedrijf daar laten, maar het verhuizen naar bijvoorbeeld het AFC-terrein bij Dinteloord."

Stan Kint neemt ons mee naar zijn fietscafé aan de dijk. "Kijk hier, een scheur bij het raam. En hier eentje bij de regenpijp. En dat terwijl dit gewoon een nieuw gebouw is." De voorbijrijdende vrachtwagens van het compostbedrijf in de buurt zijn volgens hem de oorzaak. Al geeft hij ook wel toe dat het bedrijf niet de enige boosdoener is. "De infrastructuur hier is gewoon niet geschikt voor het toegenomen verkeer. En zeker niet voor de zwaarte van het verkeer van tegenwoordig."

Er zit al langer een compostbedrijf in de buurt, maar de problemen begonnen pas toen het bedrijf in september een andere eigenaar kreeg. "In het begin had je echt vier vrachtauto's per uur die heen en weer reden", vertelt Marcel Doggen. Hij woont ook aan de dijk en heeft ook last van de vrachtwagens. Al geeft hij wel toe dat het na december is afgenomen. "Nu hebben we nog een à twee vrachtwagens per uur die heen en weer rijden."

Het probleem zit hem in het bestemmingsplan dat mogelijk gewijzigd wordt. Dat wordt deze donderdagavond besproken in de gemeenteraad van Steenbergen. "Als er geen agrarische bestemming meer op het terrein zit, kan het bedrijf groter worden en dan ben ik bang dat de stank en de hoeveelheid vrachtwagens zal toenemen."

Oplossing volgens de buurt

De bewoners van de dijk zien maar één oplossing en dat is het verhuizen van het bedrijf naar het AFC-terrein bij Dinteloord. "Dat zou het mooiste zijn", meent Marcel Doggen.

"Dat zal een investering vragen van het bedrijf en misschien wel de gemeente. Maar goed, als bedrijf en gemeente wil je toch een goed milieugezicht laten zien. Niet alleen via het uitdelen van mooie boekjes of flesjes wijn tijdens Kerstmis of met een bedrag in de kas van de buurtvereniging. Dus AFC lijkt me een hele mooie oplossing."

Reactie bedrijf en gemeente

Het bedrijf voelt niets voor verhuizen. "We zitten pas sinds september op deze locatie en hebben dus ook onze investeringen gedaan. Verhuizen doe je niet zomaar, dus daar denken we niet eens over na", vertelt de coördinator milieu van het bedrijf, Rob Aartssen. Verder is Aartssen ervan overtuigd dat niet alleen de vrachtwagens van zijn bedrijf de veroorzakers zijn van de scheuren in de huizen. "Er rijdt daar nog veel meer. Maar onze vrachtwagens zijn natuurlijk herkenbaar, dus dan denken buurtbewoners dat wij de scheuren veroorzaken."

De gemeente Steenbergen laat weten geen klachten te hebben ontvangen van de bewoners van de Koeveringsedijk. Zeker niet over scheuren in huizen. Donderdagavond komt de kwestie aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering.