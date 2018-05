Hoofdrol MAMMA MIA voor Eindhovense Soy Kroon

EINDHOVEN - De Eindhovense acteur Soy Kroon is vooral bekend van zijn rol als Sil Selmhorst in 'goede tijden slechte tijden'. Hij speelde ook al eerder in musicals waaronder De Gelaarsde Kat van de Efteling. Naast Soy speelt Jolijn Henneman, ook bekend van 'goede tijden slechte tijden', de andere hoofdrol van MAMMA MIA. In september is de première in Utrecht van deze musical van Stage Entertainment Nederland.

Producent Albert Verlinde is trots op zijn hoofdrolspelers. "Soy is met zijn 22 jaar een groot talent waar we trots op mogen zijn. Hij heeft op zijn leeftijd al veel mogen doen en dit is een volgende stap in zijn carrière. Tijdens de auditie van Soy en Jolijn zagen wij de fantastische chemie tussen hen die zeker van het toneel gaat afspatten."

Soy heeft er zin in

Soy Kroon is ook enthousiast: “Deze show zit zo goed in elkaar, het is tweeënhalf uur genieten met een grote glimlach op je gezicht. Echt een feestje. De rol van Sky is een ontzettende leuke rol, het is een onbevangen jongen die dolverliefd is op Sophie en veel plezier heeft in het leven. Gelukkig ben ik volop aan het trainen voor Dance Dance Dance, want ik heb wel al gezien dat de kostuums die ik draag niets verhullend zijn, haha.”

De wereldwijde hitmusical MAMMA MIA! is dé feel-good show van het nieuwe theaterseizoen. MAMMA MIA! combineert ABBA’s grootste hits met een energiek en komisch liefdesverhaal over alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie. Sophie staat op het punt te trouwen terwijl haar moeder met haar bruisende verleden wordt geconfronteerd door een ontmoeting met drie voormalige liefdes. Sophie die op haar bruiloft door haar echte vader wil worden weggegeven, probeert uit de vinden wie van de drie mannen dat is. Donna’s beste vriendinnen van vroeger komen voor de bruiloft naar het eiland om herinneringen op te halen aan hun tijd als het zangtrio Donna and the Dynamo’s.

Miljoenen

MAMMA MIA! beleefde 19 jaar geleden haar wereldpremière op London’s West End, waar de show nog steeds te zien is. Inmiddels heeft de musical al 60 miljoen bezoekers getrokken en is deze uitgevoerd in 16 verschillende talen. In 2008 ging de filmversie van MAMMA MIA! The Movie in première en aankomende zomer verschijnt het vervolg MAMMA MIA! Here we go again. Volgend seizoen viert MAMMA MIA! de musical de 20e verjaardag in het Londense West End.