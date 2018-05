'Mastbosverkrachter' blijft in kliniek, kans op terugval te groot

BREDA - De Mastbosverkrachter die al 22 jaar in tbs zit, mag nog niet naar huis, naar zijn kleinkinderen. Het risico is te groot dat hij terugvalt in zijn oude gedrag. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag besloten.

Bredanaar Harry van B. is nu 62 jaar oud. Hij ging in de zomer van 1992 in de fout bij een vrouw uit Oosterhout. Hij stapte bij het slachtoffer in de auto en dwong de vrouw naar het Mastbos te rijden. Daar verkrachtte hij haar op gewelddadige wijze.



Lees ook: Harry (62) zit na verkrachting al 22 jaar in tbs: 'Ik wil weer een opa zijn voor mijn kleinkinderen'



Het advies van deskundigen was om hem te blijven behandelen in een tbs-kliniek. De officier van justitie wilde eerst twee jaar verlenging vragen maar besloot op de ziting om een vinger aan de pols te houden en daarom vroeg ze 1 jaar. De advocaat was het daar mee eens. De rechtbank volgde de adviezen en verzoeken.



Stoornis en kans op herhaling

Volgens de rechters is bij Van B. nog steeds sprake is van een stoornis en gebrekkig ontwikkelde geestesvermogens. Bovendien is de kans op herhaling - het recidive-risico- hoog.



'Gelet op de lange duur' dat hij in tbs zit, zo luidde het vonnis, vindt de rechtbank dat er al wel snelheid moet worden gemaakt met het voorbereiden van de Bredanaar op terugkeer in de samenleving. Maar wanneer dat terugkeren gaat gebeuren is de vraag. Over een jaar komt er weer een rapport, een openbare zitting en een nieuwe beslissing.