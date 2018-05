Banner mogelijke oorzaak crashen vliegtuigje: 'Hij kreeg niet genoeg hoogte'

BOSSCHENHOOFD - Een ervaren piloot die aanwezig was op Breda International Airport toen donderdagochtend een reclamevliegtuigje neerstortte, zegt dat het toestel crashte door de reclamesleep. "Het toestel kreeg niet genoeg hoogte door de sleep, de piloot had geen tijd meer om te corrigeren en is in een duikvlucht geraakt."

Volgens de man kreeg de piloot ook instructie om de sleep te lossen. "Maar toen was het al te laat."

Een getuige die over de snelweg reed zag het vliegtuig voor haar ogen neerstorten. "Hij vloog zo laag en was aan het tollen. Na de crash vloog hij meteen in brand. Het regende heel hard, het leek erop dat hij de snelweg wilde vermijden om te crashen. Ik zat met mijn dochtertje in de auto en ben enorm geschrokken."

Het toestel crashte rond elf uur donderdagochtend. Om dat moment regende en onweerde het flink in de omgeving. Er stond een flinke zijwind op het moment dat het toestel opsteeg.

De luchtverkeerstoren op Breda International Airport geeft piloten informatie en advies over de weersomstandigheden. Het is vervolgens aan de piloten zelf om te beslissen of ze de lucht in gaan of niet. Het is niet bekend wat het advies van de toren was donderdagochtend.