Overvallers die vrouw met doorgeladen vuurwapen bedreigden krijgen flinke celstraffen

DEN BOSCH - Voor een gewelddadige, gewapende woningoverval in Schijndel heeft een 21-jarige man uit Nijmegen een gevangenisstraf van 4,5 jaar gekregen. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde twee plaatsgenoten van de hoofdverdachte (25 en 22 jaar) ieder tot vier jaar de cel.

De drie drongen in juli vorig jaar de woning binnen, toen de bewoonster net op het toilet zat. Ze sleurden haar er vanaf en rukten haar sieraden af. De vrouw werd bedreigd met een doorgeladen vuurwapen en vastgebonden met tiewraps. De daders gingen ervandoor met sieraden, geld en een mobiele telefoon.

De vluchtauto werd later gevonden in Grave, met daarin een deel van de buit. Later werden langs de A50 nog meer zaken gevonden die bij de overval waren gebruikt, waaronder een bivakmuts en handschoenen. Daarop werd het DNA van twee verdachten gevonden. Volgens de rechter is er voldoende bewijs dat ook de derde verdachte erbij was.

Vingers afsnijden

De rechtbank legt hogere straffen op dan gebruikelijk vanwege de bedreigingen die de vrouw heeft moeten ondergaan. Zo werd onder meer gezegd dat haar vingers zouden worden afgesneden als ze haar ringen niet af kreeg.