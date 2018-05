Werklozen met touringcar op banenjacht: 'Vinden van baan is lastig voor me'

TILBURG - Werklozen die een baan zoeken en bedrijven die niet aan personeel kunnen komen. Die tegenstelling heeft het UWV in samenwerking met diverse gemeenten in Midden-Brabant aangepakt door beiden met elkaar in contact te brengen. Drie dagen lang reed er een touringcar met werkzoekenden langs diverse bedrijven met vacatures in de wijde regio Tilburg.

De bus met een divers gezelschap aan werkzoekenden bezoekt bedrijven in diverse sectoren. Zoals de bouw, horeca, logistiek, transport, techniek, landbouw en voedselbewerking.

Joost Akkermans uit Tilburg is één van de deelnemers die een baan zoekt en hoopt op deze manier wellicht weer aan de slag te kunnen.

'Digitaal CV in een analoge wereld'

"Het is altijd een verrassing om een kijkje in de keuken van een bedrijf te krijgen. Ik ben nog niet heel lang werkloos, maar op mijn leeftijd merk je dat je een analoge CV in een digitale wereld hebt. En dat kan het vinden van een baan lastig maken. Daarom ben ik nu hier."

Gedreven, maar liever niet in het weekend

Ook voor Ellen Moerman uit Waalwijk valt het niet mee om passend werk te vinden. "Ik hoop dat ik een baan kan vinden vandaag. Ik heb doorzettingsvermogen, ben leergierig en gedreven om te werken. De enige voorwaarde die ik heb is, dat ik niet meer in het weekend wil werken. Dat blijkt in sommige gevallen toch lastig."

Goed personeel lastig te vinden

Eén van de bedrijven die bezocht wordt is het verpakkingsbedrijf Van Eerd B.V. in Tilburg. Producent van onder meer negen miljoen verpakkingsdoosjes voor medicijnen per week. Voor personeelsmedewerker Irene Velthoven is deze manier van geschikt personeel werven voor haar bedrijf ook een uitkomst.

"Het is bekend dat het steeds lastiger is om goed personeel te vinden. Op deze manier zien de mensen wat voor een bedrijf we zijn en wat voor werk ze kunnen verwachten. Door onze deuren open te zetten hopen we mensen te interesseren voor een functie bij ons."







Tachtig procent vindt een baan

Of het gaat lukken om iedereen aan een baan te helpen is de vraag, maar het optimisme is groot. Sabine Van Dooren is adviseur werkgelegenheid bij de gemeente Dongen. Zij denkt dat veel deelnemers aan deze bedrijventour aan de bak kunnen.

"Het is van belang dat we de juiste persoon bij het juiste bedrijf zien te krijgen. Bij honderd procent van deze deelnemers gaat dat waarschijnlijk niet lukken, maar we gaan wel voor tachtig procent."