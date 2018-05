Vliegtuigjes CNE Air Luchtreclame crashten vaker [OVERZICHT]

BOSSCHENHOOFD - Het dodelijk ongeluk met het vliegtuigje van CNE Air Luchtreclame bij Breda International Airport, staat niet op zich. Veel vaker kwamen piloten van het bedrijf uit Bosschenhoofd in de problemen.

In juli 2012 raakte een toestel uit de vloot van het luchtreclamebedrijf total loss. Het vliegtuigje kwam tijdens de start naast de baan en sloeg over de kop. De twee piloten kwamen er met een paar schrammen vanaf. Het ongeluk was vermoedelijk te wijten aan de weersomstandigheden. Vanwege wisselende temperaturen waren er onverwachte luchtstromen ontstaan, zo liet het bedrijf toen weten.

Noodlanding op strand

Op een zomerse dag in september 2012 kwam een reclamevliegtuig in de lucht met een ander toestel in botsing. Dat gebeurde boven het bos- en duingebied Meijendel bij Den Haag. Het vliegtuig van CNE Air dat bezig was met een vlucht voor het CDA, maakte een noodlanding op het strand. Het andere vliegtuig landde veilig op Rotterdam The Hague Airport. Het 'CDA-vliegtuigje' liep schade op aan de vleugel. Niemand raakte gewond.

Bizar genoeg is het andere vliegtuig dat bij die botsing betrokken was, en toen voor de politieke partij SP aan het werk was, onlangs neergestort. In de buurt van Gouda crashte de Cessna. Er vielen twee doden.









Een klein vliegtuig dat deel uitmaakt van CNE Air crashte in mei 2013 toen het net was opgestegen van het vliegveld in Midden-Zeeland. Het vliegtuig was begonnen aan een trainingsvlucht toen de motor begon te 'pruttelen'. Het toestel stortte neer in Arnemuiden. De twee piloten, onder wie de piloot van de 'strandlanding', konden het toestel zelf verlaten. Hun verwondingen vielen mee.

Motorpech

In april 2015 maakte de piloot van de noodlanding in Den Haag opnieuw een noodlanding. Dit keer op een weiland aan de Rithsestraat in Breda . Het toestel kreeg tijdens het slepen van een reclametekst motorpech. De propeller viel stil waarna de piloot zijn reclamesleep loskoppelde en de daling inzette. De piloot kwam er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.









De piloot die donderdagochtend met een reclamevliegtuigje neerstortte net buiten Breda International Airport, overleed op de plaats van het ongeluk. Het vliegtuig steeg op tijdens slechte weersomstandigheden. Vermoedelijk maakte het toestel niet genoeg hoogte waardoor hij de reclamesleep moest loskoppelen. Daarna raakte het vliegtuig in een duikvlucht. Het vliegtuigje brandde volledig uit.

Reclamevluchten

Het bedrijf CNE Air Luchtreclame bestaat sinds 2008 en is opgericht door Chris Neidt uit Roosendaal. De vloot bestaat uit ongeveer twintig vliegtuigen die ingezet worden voor reclamevluchten en trainingsdoeleinden. De luchtreclame wordt vaak ingezet tijdens evenementen, huwelijksaanzoeken en in verkiezingstijd.