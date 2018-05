Geen treinen op stations Boxmeer en Cuijk door staking Limburg

BOXMEER - Wil je donderdag rond de middagspits de trein vanaf station Boxmeer of Cuijk pakken richting Nijmegen of Roermond? Dan kun je beter uitwijken naar een ander station. Door een staking in het streekvervoer van Limburg valt de verbinding uit.

De afgelopen maand werd er meerdere keren gestaakt in het streekvervoer. In Brabant legden vooral buschauffeurs hun werk neer om een betere cao af te dwingen. Donderdag rijdt het Brabantse streekvervoer wel.

Staking in Limburg

In Limburg, Friesland en delen van Zuid-Holland leggen medewerkers donderdag het werk neer. Omdat het Arriva-traject Nijmegen-Roermond normaal gesproken op de stations Boxmeer en Cuijk in Brabant stopt, zijn er daar ook geen treinen.