Bas is verdrietig na dood papegaai van ruim negentig jaar oud

OISTERWIJK - "Ik houd me groot, maar ik heb al de nodige tranen gelaten." Bas Ketelaars uit Oisterwijk heeft woensdag afscheid moeten nemen van zijn papegaai Ouwe Jan. Het stokoude dier - ze was de negentig ruim gepasseerd - en Bas waren elf jaar lang onafscheidelijk.

"Jan is van ouderdom gestorven. Ze had nierfalen", vertelt Ketelaars. "Ze had de laatste dagen veel moeite met eten en drinken. In de nacht van dinsdag op woensdag heb ik nog met haar beneden gezeten, maar het ging hem niet meer worden.. In samenspraak met de dierenarts hebben we tot euthanasie besloten."

Tattoo

Ketelaars en Ouwe Jan leerden elkaar kennen in het voormalige papegaaienpark Oerle, de huidige Zoo Veldhoven. Hij nam Ouwe Jan uiteindelijk in huis omdat in het papegaaienpark eigenlijk niet meer voor haar (Jan was een zij) kon zorgen.

Ketelaars en Ouwe Jan waren sindsdien onafscheidelijk. Hij offerde zijn vakanties op voor de 'oude dame', want die kon hij niet zomaar aan haar lot overlaten. De liefde ging zo ver dat de Oisterwijker zelfs een tatoeage van de vogel nam.

Crematie

"Het is eigenlijk ongelofelijk dat ze hier nog zoveel jaar hebben doorgebracht", vertelt Bas. "Ze was al oud toen ik haar kreeg en kampte met diverse gebreken. "

Ouwe Jan is deze donderdag naar het dierencrematorium gebracht. De urn met haar as krijgt een prominente plaats in zijn woonkamer. "Midden op de kast."