ELE Rally raast met sterk deelnemersveld weer door Brabant: Erik van Loon keert terug

EINDHOVEN - Snelle auto’s, piepende banden, en bulderende motoren. Komend weekend is het weer zover: de ELE Rally trekt weer door Brabant. Vorig jaar won Jasper van den Heuvel met een minimaal verschil. Dit jaar keert Erik van Loon na een jaar afwezigheid weer terug.

De tweedaagse rally wordt door middel van verschillende proeven verreden. Degene die na twee dagen de snelste tijden heeft neergezet wint.

Erik van Loon, Kevin van Deijne en Mats van den Brand moeten de Brabantse eer dit jaar hoog houden. Laatstgenoemde gaat zijn eerste ELE Rally verrijden. “Ik heb geen verwachtingen van dit weekend. Het belangrijkste is om de rally uit te rijden en om ervaring op te doen”, zegt Van den Brand. De rallycoureur uit Sint-Oedenrode gaat voor het eerst in de R5 rijden. "Dat wordt een mooie uitdaging. Dit jaar is er een sterk deelnemersveld, dus we zullen zien wat het wordt."

Betrouwbare auto

"Het doel is om op het podium te eindigen", zegt Kevin van Deijne. De rallycoureur uit het dorpje Zeeland heeft veel vertrouwen zijn Ford Fiesta R5. "Met deze auto is dat ook realistisch. We zijn nu nog de goede balans aan het zoeken, maar dit is een van de meest betrouwbare auto's en heeft een goede ligging op de weg." Het podiumdoel van Van Deijne is ambitieus te noemen, zeker gezien het deelnemersveld. "De acht R5-coureurs zijn stuk voor stuk toprijders, dus het zal een zware strijd worden."

Nieuwigheden

De 54ste ELE Rally wordt een unieke. Naast nostalgische klassiekers en razendsnelle moderne rallyauto’s komen er dit jaar voor het eerst ook terreinwagens uit de Dakar-rally naar Zuidoost-Brabant. Het ELE-weekend kent nog meer nieuwigheden. Zo zullen diverse proeven worden aangepast om de rijders die extra uitdaging te bieden die nodig is om te presteren op topsportniveau.

Vorig jaar was het verschil tussen winnaar Jasper van den Heuvel en Piet van Hoofs uiteindelijk minder dan één seconde. Een ELE rally die voor altijd de geschiedenis boeken in is gegaan.